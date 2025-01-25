Тепло, сухо и комфортно, если не лезть в горы: синоптики порадовали прогнозом погоды на воскресенье, 26 января

Прогноз погоды на воскресенье, 26 января, в Украине обещает достаточно комфортабельные условия для большинства регионов, хотя не без некоторых нюансов. В общем, день будет облачным с прояснениями, но без осадков.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В большинстве регионов, кроме западных и северных областей, ночью и утром ожидается туман.

Ветер будет южный, со скоростью 5-10 м/с, а в Карпатах могут быть порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в Карпатах будет холоднее – от 0 до 5 градусов мороза. Днем температура повысится до 4...9 градусов тепла, на юго-западе и в Крыму до 7...12 градусов, в восточных областях - 1...6 градусов тепла.

В Киеве и Киевской области ожидается подобная погода: облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, до 10 м/с. Температура ночью будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла, а днем – 6…8 градусов тепла.

Напомним, швейцарские ученые предупреждают, что по миру распространяются мегазасухи, влияние которых ощутит все человечество. Они становятся более жаркими и распространенными с 1980 года.

Как писал OBOZ.UA, метаанализ текущих последствий глобального потепления показывает, что треть всех живых видов может исчезнуть к 2100 году. Этот сценарий чревато реальностью, если выбросы парниковых газов не замедлятся.

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