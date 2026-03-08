Тепло, но возможен гололед: чем удивит украинцев погода 8 марта. Карта

В воскресенье, 8 марта, погода в Украине будет довольно теплой. На небе солнце время от времени будут заслонять облака.

День и ночь пройдут без осадков, на северо-востоке страны в темное время суток местами гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза. Днем будет 7-12 тепла, в западных областях – до +15, на северо-востоке и востоке Украины столбики термометров покажут 3-8 градусов тепла.

В Киевской области тоже ожидается переменная облачность, воскресенье пройдет без осадков.

Температура воздуха по области ночью составит 0-5 градусов мороза, днем будет 7-12 тепла. В Киеве ночью 0-2 мороза, днем воздух прогреется до 8-10 градусов тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до -13°C. Наиболее ощутимые морозы прогнозируют в середине месяца.

