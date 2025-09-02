Тепло, но местами грозы: чем удивит украинцев погода во второй день осени

Во второй день сентября в Украине будет довольно жаркая погода. Но местами ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Также возможна переменная облачность.

"На востоке и юго-востоке страны, ночью и в большинстве центральных областей местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков", – говорится в прогнозе.

Кроме того, ночью и утром в западных областях ожидается местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°С, на побережье морей до 20°С. Днем 24-29°С, на юге и востоке страны до 32°С.

В Киеве и области также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 13-18°С, днем 24-29°С. В Киеве ночью 16-18°С, днем 24-26°С.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

