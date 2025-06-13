Тепло или холод? Синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине на выходные

В Украине в течение выходных, 14-15 июня, температура воздуха повысится, а вот осадки не прекратятся. Кратковременные дожди будут идти почти повсеместно, солнечно будет только в нескольких областях.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Такой же прогноз дает Укргидрометцентр.

По словам специалиста, 14 июня температура воздуха составит в большинстве областей, как 13 июня на юге и востоке Украины, то есть +19... +24 °С. А вот в воскресенье уже ожидается в среднем +21... +26 °С.

"Дожди, периодические и временами с грозами, пройдут на выходных практически повсеместно. Лишь в западных областях завтра – немного влаги, а в воскресенье вообще повсеместно там будет солнечно. И, между прочим, теплее всего. Ветер на выходных остается в Украине порывистым, с северо-запада преимущественно", – указала Диденко.

По ее словам, в Киеве 14-15 июня ожидается умеренно теплая погода с температурой воздуха +20... +22 °С. Временами короткие дожди будут в столице, в воскресенье – больше солнечных прояснений. Ветер северо-западный, порывистый.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в течение 14 июня средняя температура воздуха по стране составит: ночью +12... +14 °С и без осадков, днем +18... +20 °С, облачно с прояснениями, местами кратковременный небольшой дождь.

В воскресенье, 15 июня, днем еще немного потеплеет – средняя температура +18... +22 °С, но почти по всей стране, кроме западный областей, снова будут идти кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объяснила, что довольно прохладную погоду в Украину принес атмосферный фронт с северо-запада. По ее словам, похолодание в большинстве областей продержится до выходных.

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