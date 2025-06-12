Градусы пошли вниз: синоптик рассказала, когда в Украине ждать потепления. Карта

Похолодание в большинстве областей Украины продержится до выходных. В субботу и воскресенье, 14–15 июня, температура будет постепенно подниматься, и в первый день новой недели, 16 июня, воздух днем максимально прогреется до +25 градусов.

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Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA рассказала о небольшом потеплении. Она пояснила, что довольно прохладную погоду принес атмосферный фронт с северо-запада.

Его влияние будет оставаться очень заметным в четверг и пятницу, 12–13 июня.

По данным УкрГМЦ, 14–15 июня погода станет немного теплее. В субботу до +25 ожидается на юге, а в воскресенье – на юге и западе.

Однако есть исключения. "Несколько прохладнее будет на востоке и северо-востоке за счет большей облачности", – рассказала Наталья Птуха.

Уже в понедельник, 16-го числа, потепление станет более устойчивым, хотя в восточной части ожидаются дожди.

Птуха добавила: в ближайшее время возвращение в Украину сильной жары не прогнозируется.

"По крайней мере на следующей неделе признаков такой жары, которая была в минувшие выходные, нет. Определенное повышение температуры будет происходить уже с выходных в большинстве регионов. В северных и западных областях будет прохладнее в течение недели, а на выходных уже будет определенное повышение температуры. На юге будет немножко свежее, чем было на прошлой неделе, но +30 градусов там точно не будет. Итак, температура в комфортных пределах, без жары", – пояснила синоптик.

Как ранее писал OBOZ.UA, 12 июня погода в большинстве регионов нашей страны будет неустойчивой с кратковременными дождями. Это связано с движением атмосферных фронтов, из-за которого давление будет претерпевать колебания. Более детальный прогноз на четверг ищите по ссылке.

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