Тепло и солнце: чем порадует погода украинцев 5 марта

В Украине 5 марта, согласно последним прогнозам погоды, будет облачно с прояснениями, но без осадков. Достаточно быстрый ветер принесет стране теплый воздух, и уже ночью синоптики рассчитывают на "небольшие плюсы", а днем "ждем приятные 9-14° тепла", хотя на востоке и северо-востоке страны будет только 4-9° тепла.

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Именно такой прогноз дают специалисты Укргидрометцентра. По их оценкам, западный ветер 5 марта сначала достигнет скорости 7-12 м/с, а позже его порывы составят 15-20 м/с (кроме Закарпатья, юга и Донбасса).

"Активные процессы в атмосфере будут проходить к северу от территории Украины, а нашу погоду без осадков будет продолжать определять протянувшаяся из Западной Европы полоса повышенного атмосферного давления. Воздушные потоки будут преобладать на западном направлении, в большинстве областей будут усиливаться до 15-20 м/с и будут нести потепление", – пояснили синоптики.

Аналогичный прогноз предоставляется Киевщине, включая столицу. ,В частности, в области ночью 0-5° тепла, днем 9-14° (в Киеве ночью +3-5°, днем +10-12°), без осадков.

Отдельно для Киева и ряда областей синоптики дают предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Подразумевается вышеупомянутый западный ветер.

Это первый, так называемый "желтый уровень опасности".

Порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются на протяжении всех суток 5 марта, везде, кроме Закарпатья и южной части страны.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", – отметили синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, сильные порывы прогнозируемого на среду ветра вообще характерны для ранней весны. Об этом рассказала известная синоптика из Укргидрометцентра Наталья Диденко. По ее словам, "потепление временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами".

Также в Укргидрометцентре предупредили об опасном погодном явлении – скрещении ледостава. Гражданам напомнили, что лед недостаточно крепкий, поэтому выходить на него опасно.

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