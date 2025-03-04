Ожидается вскрытие ледостава: синоптики предупредили об опасном природном явлении во вторник

В Украине на некоторых дорогах северо-востока и востока ночью и утром 4 марта образуется гололедица. Кроме того, синоптики предупредили о еще одном опасном явлении – вскрытии ледостава.

Видео дня

"В результате повышения температуры воздуха, на реках и водохранилищах страны наблюдаются активные процессы вскрытие ледостава с последующим уменьшением толщины ледового покрова и увеличением промоин и трещин", – сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. Украинцам напомнили, что лед недостаточно прочный, поэтому выходить на него – опасно.

В целом погода во вторник будет облачной с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 метров в секунду, днем ​​по стране (кроме юга и Закарпатья) с порывами до 15-20 метров в секунду.

В ночь на 4 марта в среднем ожидается от -2 мороза до +3 тепла. В Карпатах – от -8 до -3 градусов.

Днем термометры покажут от +5 до +10, за исключением востока, где будет только от 0 до +5 градусов.

На Киевщине температура ночью от -2 до +3, днем от +​​5 до +10. В Киеве – ночью от 0 до +2, днем ​​от +6 до +8 градусов.

Как ранее писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в первую весеннюю неделю в Украине потепление будет нарастать постепенно. Столбики термометров поднимутся до +10…+15, а на западе местами достигнут +17 градусов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!