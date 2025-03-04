В Украине потеплеет, но есть 'нюанс': синоптик рассказала, каких сюрпризов ждать в среду

В среду, 5 марта, в Украине ожидается потепление, столбики термометров поднимутся кое-где до +16 градусов. Однако вместе с повышением температуры следует быть готовым к сильным порывам ветра, которые характерны для ранней весны.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в некоторых регионах возможны небольшие осадки.

"Завтра, 5 марта, несмотря на все заявления, брифинги, блокировки и истерические запреты, в Украине продолжится весна. Температура воздуха повысится в течение дня до +7...+13 градусов, на западе до +10....+16 градусов, в восточной части ожидается +5...+9 градусов", – говорится в сообщении.

В течение среды, 5 марта, осадки, возможно, пройдут только в Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Синоптик отметила, что ожидается сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

В Киеве 5 марта осадков не предполагается, однако будет преобладать облачная погода с прояснениями и тепло – до плюс 10 градусов. Однако сильный ветер западного направления может достигать штормовых порывов. Синоптик предупредила, что нужно внимательно относиться к прогнозам по ветру, тщательно выбирать место для парковки автомобиля и избегать больших деревьев и рекламных щитов.

В пятницу, 7 марта, ветер ослабнет, а температура воздуха поднимется еще на несколько градусов. В выходные 8-9 марта в Украине ожидается приятная погода.

"Однако не забывайте, что на календаре – март и это тепло временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами. Которая обязательно все равно исчезнет под законным логическим теплом и солнцем", – написала Диденко.

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили об опасном погодном явлении – скрещении ледостава. Гражданам напомнили, что лед недостаточно крепкий, поэтому выходить на него опасно.

Как сообщал OBOZ.UA, как отметила синоптик Наталья Птуха, 8 марта в Украине ожидается преимущественно теплая погода. По прогнозам, дневная температура будет держаться в плюсовом диапазоне. Но ночные морозы все еще возможны, поскольку март сочетает в себе как зимние, так и весенние погодные явления и проявления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!