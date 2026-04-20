Тепла пока не ждите: какой будет погода в Украине 20 апреля и где будут идти дожди. Карта

В понедельник, 20 апреля, долгожданное потепление пока не придет в Украину. В большинстве областей синоптики прогнозируют дожди.

Видео дня

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Уточняется, что ночью на крайнем востоке и западе местами небольшие, днем на Правобережье умеренные, местами значительные осадки. В северных областях ожидается небольшой дождь.

"На остальной территории без осадков. Облачно с прояснениями", – прогнозируют синоптики.

Ветер преимущественно северный, на юге страны южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°С тепла, в северных, восточных и большинстве центральных областей на поверхности почвы, на северо-востоке и в воздухе заморозки 0-3°С, днем 5-10°С тепла. На Закарпатье и юге страны ночью 4-9°С тепла, днем 11-16°С.

В Киеве и области синоптики ожидают облачную погоду с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 1-6°С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°С, днем 5-10°С тепла. В Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях

Ожидаются ночью 20 апреля в северных, восточных и большинстве центральных, 2 апреля в большинстве западных, центральных и Харьковской областях.

20 апреля на северо-востоке страны, 21-22 апреля в северных областях, 22 апреля и в западных и большинстве центральных областей в воздухе ожидаются заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

На Киевщине ночью 20 апреля на поверхности почвы синоптики прогнозируют заморозки 0-3°С (I уровень опасности, желтый).

В Укргидрометцентре отмечают, что опасные метеорологические явления могут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.

Ранее синоптики прокомментировали громкие заявления об "аномально жарком лете". По их мнению, они "не соответствуют научным оценкам".

Как писал OBOZ.UA, синоптики считают, что нашу страну ждет переменчивая погода. Они прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер, поскольку регион накроет волна арктического холода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!