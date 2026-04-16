'Не прогноз, а глобальный климатический сигнал': синоптики прокомментировали громкие заявления об 'аномально жарком лете'

Недавнее явление Ла-Нинья, которое в этом году было слабым, постепенно перейдет в нейтральные для "Южного колебания" условия, которые позже в этом году могут перейти к потеплению, вызванного Эль-Ниньо. Однако в ближайшие месяцы, в течение мая-июля "вероятность нейтральных погодных условий составляет 60%", тогда как "вероятность Эль-Ниньо равна лишь 40%".

Таким образом, более вероятны прогнозы, что лето этого года будет "нейтральным", отмечают во Всемирной организации метеорологов. В свою очередь Укргидрометцентр уточняет: "громкие заявления об аномально жарком лете не соответствуют научным оценкам".

О чем речь

Эль-Ниньо, или "Южное колебание ЕНЮК" – крупномасштабный климатический феномен исключительно природного происхождения, который заключается в колебаниях температур океанской воды в центральной и восточной зонах экваториального пояса Тихого океана в сочетании с изменениями в атмосфере этих районов.

Ла-Нинья является противоположным Эль-Ниньо явлением. Ла-Нинья (в переводе с испанского это "девочка", тогда как первый феномен переводится как "мальчик" – OBOZ.UA) охлаждает поверхность Тихого океана в тех же центральных и восточных областях.

Таким образом, два этих феномена уравновешивают друг друга, не давая температуре воздуха отклониться в ту или иную стороны.

Что говорят в WMO

По данным Всемирной организации метеорологов, сейчас речь идет лишь о вероятностном развитии "Южного колебания", для которого "преобладают нейтральные условия". А шансы более весомых значений Эль-Ниньо, то есть, больше "нейтральных" температурных показателей составляют лишь 40%.

Это не прогноз погоды, а глобальный климатический сигнал, отмечают в WMO.

Последнее значимое явление Эль-Ниньо, которое произошло в 2023-2024 годах, "было одним из пяти сильнейших за всю историю наблюдений и сыграло свою роль в рекордных глобальных температурах, которые мы наблюдали в 2024 году", рассказала генеральный секретарь WMO Селеста Саула.

Что говорят в Укргидрометцентре

В то же время украинские синоптики отмечают: делать выводы о лете рано. А прямой связи между колебаниями температуры поверхности Тихого океана в его центральной и восточной экваториальной части с погодой в Украине вообще нет. Хотя определенная опосредованная корреляция может прослеживаться, она "требует более детального изучения и анализа учеными".

"Но именно эти осторожные формулировки часто превращаются в медиа на категорические заявления, что является манипуляцией и кликбейтом. На самом деле сезонные прогнозы не дают конкретных температур или распределения осадков – только тенденции и вероятности", – отметили в Укргидрометцентре.

