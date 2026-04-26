Умерла Клод Бесси – муза украинского балетмейстера Сержа Лифаря, которая стала самой молодой балериной Парижской оперы

В возрасте 93 лет умерла французская балерина Клод Бесси – муза украинского балетмейстера Сержа Лифара и самая молодая танцовщица в истории Парижской оперы. Она ушла из жизни 23 апреля в своем доме в Париже.

Об этом сообщают французское медиа Le Monde. Однако причину смерти не сообщают.

Клод Бесси была одной из самых влиятельных фигур европейского балета ХХ века: прима-балерина, хореограф и многолетний директор Школы танца Парижской оперы. Она посвятила этой институции более 60 лет жизни – сначала как артистка, а затем как педагог и реформатор.

Бесси родилась в 1932 году в Париже в семье художников. Заниматься танцами начала в детстве, а уже в 10 лет поступила в Школу танца Парижской оперы. Через несколько лет, в 14-летнем возрасте, она присоединилась к кордебалету, став самой молодой танцовщицей труппы. Ее быстрый профессиональный рост завершился получением в 1956 году статуса étoile – наивысшего звания в балетной иерархии.

Важную роль в становлении Бесси сыграл украинский балетмейстер Серж Лифарь, возглавлявший балет Парижской оперы. Она стала его музой и исполнительницей ведущих партий в его постановках. Среди них – "Федра", "Белоснежка", "Дафнис и Хлоя", "Путь света" и другие работы. Именно сотрудничество с Лифарем определила ее сценический стиль – драматический, технически точный и одновременно выразительный.

В частности, в 2019 году Клод Бесси посетила Киев, как раз из-за наследия Сержа Лифаря. После ее смерти представители Национальной оперы Украины также почтили память балерины.

"Под впечатлением от спектаклей украинской труппы Клод Бесси выразила желание посетить родину Сержа Лифаря и посмотреть еще несколько балетов Национальной оперы Украины. 30 марта 2019 французские гости посетили балет "Снежная королева", который после того сразу получил статус гастрольного спектакля, фото-выставку, посвященную Сержу Лифарю", – вспомнили в Национальной опере.

Параллельно с классическим репертуаром Бесси работала с известными хореографами и выступала на международных сценах, в частности с Американским театром балета. Она также участвовала в кинопроектах: в 1956 году снялась в фильме "Приглашение на танец" режиссера Джина Келли, который впоследствии создал для нее балет Pas de dieux.

Однако, карьера балерины подверглась испытанию после серьезной автомобильной аварии в 1967 году, из-за которой она была вынуждена временно покинуть сцену. Однако Бесси вернулась к выступлениям и уже в 1970 году исполнила главную партию в "Болеро" Мориса Бежара во Дворце спорта в Париже.

В том же году она возглавила Балет Парижской оперы, но на посту находилась недолго. Уже с 1972 года Бесси стала директором Школы танца Парижской оперы, которую возглавляла до 2004 года. Именно на этой должности она оказала самое значительное влияние на развитие балета, реформировав систему подготовки танцовщиков. Она расширила учебную программу, добавив современный танец, другое актерское мастерство и новые дисциплины.

Под ее руководством сформировалось целое поколение звезд мирового балета. Среди ее учеников: Патрик Дюпон, Сильви Гиллем, Мари-Клод Пьетрагалла, Лоран Илер, Мануэль Легри, Николя Ле Риш, Матье Ганьо и другие. Многие из них впоследствии возглавили ведущие театры Европы.

В Парижской опере отметили, что она "оставила неизгладимый след благодаря своему огромному таланту исполнительницы и преданности воспитанию новых поколений танцовщиков". Ее педагогический стиль имел достаточно строгую дисциплину с требовательностью к технике и сценической интерпретации. Из-за этого балерина неоднократно была предметом дискуссий: в частности, в 2000-х годах их критиковали как слишком жесткую.

