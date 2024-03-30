Температура идет на рекорд: синоптики дали прогноз погоды на последний день марта

В воскресенье, 31 марта, погода в Украине будет по-настоящему весенней и теплой. На небе в последний день месяца будет малооблачно, осадков не ожидается по всей стране, а в Киевской области и в столице в частности температура воздуха может достичь рекордных показателей.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ветер будет преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха по стране ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов, на Левобережье – 3-8 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов, в западных областях будет еще теплее – до 26 с отметкой "плюс", а на побережье морей – 13-18 градусов тепла.

В Киевской области 31 марта будет облачно и без осадков, температура воздуха по области ночью составит 6-11 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 18-23 градусов. В Киеве ночью будет 8-10 градусов тепла, а днем от 21 до 23 градусов.

Отметим, что в 2019 году в марте в Киеве было зафиксировано четыре температурных рекорда. Тогда в столице теплее всего было 31 марта, когда максимальная температура после полудня достигла +20,0 градусов.

А 30 марта 1890 года в Киеве столбики термометров показали рекордные +21,5 по Цельсию, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Обещанные завтра 21-23 градуса тепла могут побить предыдущие температурные рекорды.

Как сообщал OBOZ.UA, в первые дни апреля в Украине синоптики прогнозируют настоящую солнечную весеннюю погоду с температурой до +25 градусов. Однако уже со среды, 3 апреля, в значительной части областей ожидается похолодание и дождь.

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