В Украине потеплеет до +25, но есть нюанс: синоптики дали прогноз на начало апреля. Карта

В первые дни апреля в Украине синоптики прогнозируют настоящую солнечную весеннюю погоду с температурой до +25 градусов. Однако, уже со среды, 3 апреля, в значительной части областей ожидается похолодание и дожди.

В то же время, на юге Украины будет сохраняться сухая погода. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В понедельник, 1 апреля, в Украине будет наблюдаться теплая и солнечная погода, местами с переменной облачностью. Температура воздуха днем в среднем составит +21…+23 градуса, на западе Украины иногда даже +25 градусов. Ночью температура снизится до +8…+10 градусов.

Таким же теплым и ясным будет и вторник, 2 апреля. Так, в большинстве областей, несмотря на облачность, будет преимущественно сухая погода с температурой днем до +25 градусов. Ночью также будет достаточно тепло – +10…+12 градусов.

Однако уже в среду, 3 апреля, придет похолодание. Так, температура воздуха днем в среднем составит +10…+12 градусов, ночью – +9…+7. На севере и в центральных областях Украины ожидаются дожди, в это время на юге и востоке – преимущественно сухая погода. Ветер преимущественно южного направления, порывы которого будут достигать 7-12 м/с.

Ранее сообщалось, что в течение апреля в Украине ожидается много пасмурных дней, во многих регионах возможны осадки. Однако температура воздуха будет достаточно высокой. Даже в ночное время суток в апреле не ожидается заморозков.

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