Жара побьет рекорды: синоптик дал подробный прогноз погоды на неделю в Украине. Карта

Первая рабочая неделя августа в Украине, вероятно, станет самой жаркой с начала лета. В большинстве областей сохранится сухая погода, а в отдельных регионах температура воздуха достигнет +40 градусов.

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Ослабление жары синоптики прогнозируют только в конце недели. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По прогнозу синоптика, в ближайшие дни в Украине будет преобладать влияние антициклона, который принесет малооблачную погоду, слабый ветер и аномальную жару. Самые высокие температурные показатели ожидаются в западных и юго-западных областях.

Подробнее о погоде на неделю

В понедельник, 3 августа, почти по всей стране сохранится сухая и жаркая погода. Только во второй половине дня и вечером в западных, северо-западных регионах, а также в Крыму возможны локальные грозы с кратковременными дождями. Ночью температура составит +15 – +20 градусов, днём – +31 – +36, а в Закарпатье воздух прогреется до +38 градусов.

Во вторник, 4 августа, небольшие кратковременные дожди возможны ночью на севере страны, а днем – местами в восточных областях. На остальной территории осадков не прогнозируется, сохранится малооблачная и очень жаркая погода. Температура ночью будет колебаться в пределах +17 – +22 градусов, днём до +32 – +37, а в юго-западных областях местами достигнет +38 – +40 градусов.

В среду, 5 августа, на всей территории Украины сохранится сухая погода и аномальная жара. Ночью ожидается +18 – +23 градуса, а днём температура поднимется до +33 – +38, местами на западе страны – до +39 – +40 градусов.

В четверг, 6 августа, первые признаки изменения погоды проявятся в западных областях. Ночью кратковременные грозовые дожди возможны на Полесье, а днем они охватят отдельные районы запада Украины, где не исключены шквалы. На остальной территории осадков не ожидается.

Ночью столбики термометров будут показывать +19 – +24 градуса, днем +33 – +38, местами на западе и юге страны воздух прогреется до +39 – +40 градусов.

В пятницу, 7 августа, атмосферный фронт принесет ухудшение погоды в западные, северные и часть центральных областей. Здесь прогнозируются сильные ливни, местами град и шквалы со скоростью 17–22 м/с. В то же время на Левобережье будет преобладать сухая погода.

Температура ночью составит +20–+25 градусов, а днем в большинстве областей сохранится сильная жара в пределах +33–+38 градусов.

В субботу, 8 августа, атмосферный фронт принесет нестабильную погоду почти во все регионы страны. За исключением западных областей, ожидаются грозовые дожди, а днем местами возможны град и шквалы.

В западных и северных областях ночная температура составит +14 – +19 градусов, дневная – в пределах +27 – +32. На остальной территории ночью прогнозируется +21 – +26 градусов, а днем жара сохранится на уровне +33 – +38 градусов.

В воскресенье, 9 августа, погоду в большинстве областей будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не прогнозируется. В западных и северных регионах ночью температура снизится до +10 – +15 градусов, днем составит +26 – +31.

На остальной территории страны ночью ожидается +15 – +21 градус, а днем до +28 – +33 градусов.

Как писал OBOZ.UA, начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказал, что Украину накрыла новая волна жары, пришедшая из Африки. В нашей стране столбики термометров поднимутся до отметки 38 градусов по Цельсию, а продлится это все не менее недели, до 7 августа.

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