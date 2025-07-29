Выбраться можно только вплавь: ливень затопил целый город на Хмельнитчине. Фото и видео

Город Нетешин Хмельницкой области вечером в понедельник, 28 июля, пострадал от непогоды. Из-за очень сильного ливня затопило практически все улицы, также частично исчезала электроэнергия.

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На некоторых участках воды было по пояс. Судя по фото и видео, опубликованных местными жителями в Telegram, немало машин придется ремонтировать. Некоторые просто останавливались посреди дороги и не могли продолжать движение. Вытаскивали их неравнодушные граждане.

Ливень наделал беды и в других населенных пунктах района. Подтопило Кривин, Острог, Славуту. Там также были проблемы со светом.

По словам жителей Нетешина, дождь лил как из ведра в течение трех часов. Электроэнергия исчезла после одного из ударов молнии и очень громкого "взрыва" грома.

Затопило и зал большого супермаркета "Наш Край", сообщали в соцсетях.

Движение по отдельным дорогам было практически невозможно, а пешеходам приходилось идти вброд.

Как писал OBOZ.UA:

– 28 июля в Дарницком районе Киева в результате попадания молнии загорелось дерево. Чрезвычайное происшествие произошло в парке Партизанской славы.

– В этот день столицу тоже накрыло сильным дождем. В результате непогоды в нескольких районах города подтопило улицы, а из-за большого количества осадков дороги местами превратились в реки и озера.

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