Температура будет крайне контрастная: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине на выходных. Карта

На выходных, 17–18 мая, в Украине ожидается неустойчивая погода: в большинстве областей пройдут дожди, местами сильные, а температура воздуха будет существенно колебаться. На западе будет прохладно, тогда как на востоке и юге сохранится значительно более теплая погода.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила известный синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что циклоны приносят дожди и холодный воздух, а в тылу фронта снова затягивает прохлада.

"Температура воздуха в субботу снова крайне контрастная. В восточной части +19...+22 градуса, а на западе, севере и во многих центральных областях лишь +9...+14 градусов", – написала синоптик.

По ее словам, в южных областях температура будет достигать от +16°C в Одесской области до +23°C в Крыму и на Херсонщине. Сумщина вырвется к более теплой погоде – там ожидается до +17°C, тогда как на западе будет значительно холоднее.

В столице 17 мая ожидается дождь и прохлада - всего +10...+12°C. В воскресенье осадки прекратятся, появятся солнечные прояснения, и воздух прогреется до +15°C.

18 мая кратковременные дожди сохранятся в большинстве областей, кроме юга, где будет преимущественно сухо. Температура повысится до +15...+19°C, а на востоке и юге местами – до +22°C. Запад останется прохладным – всего +10...+14°C.

"Понедельник в Украине обещает быть также сравнительно теплым (кроме западных областей), во вторник – дожди и снова похолодает, пусть оно бесится, но в среду собирается на хотя и скромное, но все же более длительное потепление", – добавила Диденко.

Она также не обошла вниманием огородников, предупредив, что капризы погоды могут навредить рассаде:

"Дорогие адепты томатной рассады – будьте начеку!" – в шутку обратилась синоптик.

Кстати, нестабильная весенняя погода, по ее словам, будет держаться еще как минимум несколько дней, поэтому зонты лучше пока не прятать далеко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в пятницу, 16 мая, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Местами на западе и севере страны возможны сильные заморозки – в воздухе и на поверхности почвы температура опустится до 0-5 градусов.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, в течение второй декады мая в некоторых регионах может выпасть месячная норма осадков или даже больше. Наименьшее количество дождей прогнозируется в Крыму, а наиболее интенсивные осадки ожидаются в Карпатах и в некоторых районах центральных и северо-восточных областей.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине прогнозируется сухое и жаркое лето. По информации мировых метеоцентров, средняя температура ожидается на 2 градуса выше климатической нормы. В то же время количество осадков будет меньше обычного, что грозит засухой.

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