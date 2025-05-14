Украину ждет "экстремальное" лето: синоптики сделали предупреждение

Как и в предыдущие годы в 2025 году в Украине прогнозируется сухое и жаркое лето. По информации мировых метеоцентров, средняя температура ожидается на 2 градуса выше климатической нормы.

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При этом количество осадков будет меньше обычного, что чревато засухой. OBOZ.UA выяснял, будет ли летом аномальная жара и когда следует ждать сильных осадков.

Аномальная погода прослеживается в Украине уже в течение весны, когда дневные температурные показатели, близкие к летней норме, резко меняются ночными заморозками. Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань рассказал в интервью "Телеграф", что климатические изменения последних лет показывают, что лето будет более жарким и засушливым.

Метеоролог объяснил, что летом дожди выпадают уже на раскаленную земную поверхность, что увеличивает процент воды, которая улетучивается вместо усвоения почвой и потребления растениями. Таким образом недостаточное количество осадков и аномальная жара отрицательно сказываются на выращивании сельхозкультур, особенно овощных, которые нуждаются в обильном поливе.

"В таких экстремальных условиях и изменениях климата – когда температура растет, а количество осадков не меняется или уменьшается, аграриям все труднее выращивать стабильные высокие урожаи", – предупредил метеоролог.

В свою очередь начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня заявила, что переход к летней температуре может произойти уже в мае.

По ее словам, как в Украину придет активное тепло, температурный фон станет выше +20...+25 градусов, мы можем ожидать такие процессы, которые будут давать интенсивный рост конвективных облаков. Такие процессы приводят к грозам, граду и шквальным порывам ветра.

Напомним, в Украине уже в конце весны возможно постепенное повышение температуры воздуха, в том числе до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать наступление летней погоды невозможно.

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