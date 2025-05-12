Украину ждет 'аномальная' погода до конца мая, особенно пострадает один регион: будет ли тепло

В ближайшие дни мая погодные условия на большинстве территории Украины существенно не изменятся. Прогнозируется дальнейшее похолодание, обусловленное поступлением арктического воздуха, а также ожидаются обильные дожди.

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Теплее будет только в Одесской области, в Крыму и на юго-востоке, а вот в западных регионах сохранятся ночные заморозки, в Карпатах будет идти снег. OBOZ.UA подробнее рассказывает о погоде до конца мая.

12 мая в большинстве регионов Украины ожидаются дожди. На западе страны осадки могут сопровождаться одиночными грозами и местами мелким градом. В Карпатах из-за более низкой температуры прогнозируется снег, временами значительный.

С 13 по 15 мая сохранится переменчивая и влажная погода, преимущественно днем пройдут дожди, местами с грозами. В высокогорье Карпат снова возможен мокрый снег. С 16 по 20 мая в Украине продолжатся дожди, обусловленные активностью циклонов и прохождением атмосферных фронтов.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, в течение второй декады мая в некоторых регионах может выпасть месячная норма осадков или даже больше. Наименьшее количество дождей прогнозируется в Крыму, а наиболее интенсивные осадки ожидаются в Карпатах, а также в некоторых районах центральных и северо-восточных областей.

Во второй декаде мая температура воздуха будет нестабильной, но в целом несколько ниже средних климатических показателей, особенно в северных и западных областях. Так, с 12 по 15 мая минимальная ночная температура будет колебаться от +2 до +9 °С.

В западной части Украины на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки от 0 до -3 °С. Дневная температура составит от +9 до +15 °С, а в центральных, южных и восточных областях местами будет достигать +16...+19 °С.

В период с 16 по 20 мая ожидаются значительные температурные колебания: более высокие показатели на юге и востоке страны и более низкие – в северо-западных областях. Таким образом, в течение всего прогнозируемого периода в Украине будет преобладать влажная погода с частыми дождями, местами порывистым ветром и прохладными ночами почти на всей территории.

Масштабы ущерба урожая плодовых культур из-за весенних заморозков

Этой весной заморозки ударили по плодовым деревьям, в частности в период апреля холодная погода нанесла наибольший ущерб абрикосам. С персиками ситуация лучше, однако цены на них все равно вырастут летом на 20-25%. Также зафиксированы потери урожая голубики и яблок.

Ситуация с черешней остается относительно стабильной, без значительных потерь в регионах. Это объясняется тем, что ранние сорта черешни уже могли пострадать от заморозков, а поздние еще не находились в фазе цветения, которая является наиболее уязвимой к низким температурам.

"В этом году также есть вопросы по яблокам. Заморозки повлияли на цветение, и в некоторых хозяйствах урожай уничтожен", – сообщил глава "Укрсадвинпрома" Владимир Печко.

Кроме того, он рассказал о значительных потерях урожая голубики из-за весенних заморозков.

"По голубике есть потери в Черкасской области, где повреждено от 60% до 85% урожая, а также на севере Украины. Однако в целом голубика будет, поскольку на Закарпатье пострадали преимущественно ранние сорта - примерно до 20%, а поздние – около 40%", – отметил Печко.

Он добавил, что учитывая значительную территорию Украины и наличие насаждений в разных регионах, это не будет иметь решающего влияния на общую ситуацию с урожаем.

Как сообщал OBOZ.UA, погода в Украине летом 2025 года может стать аномально теплой. Средняя температура может быть на два градуса выше нормы. Самая высокая температура вероятна в июле.

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