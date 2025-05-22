Тело осталось на оккупированной территории: в боях за Украину погиб доброволец из Италии Мануэль Мамели. Фото

Итальянский доброволец Мануэль Мамели погиб в боях на востоке Украины. Однако его тело до сих пор не обнаружено из-за того, что гибель произошла на территории, которую контролируют российские войска.

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Об этом сообщают итальянские СМИ. 25-летний Мамели был членом Международного легиона и воевал на Донбассе.

По имеющейся информации, он погиб 18 мая в результате удара российского беспилотника вблизи Покровска. Из-за того, что район боевых действий находится под контролем оккупантов, найти и эвакуировать тело Мамели пока невозможно, поэтому официально он считается пропавшим без вести.

Семья добровольца, которая не поддерживала его решение присоединиться к украинским войскам, до сих пор не получила подтверждения смерти. Отец Мануэля находится в контакте с итальянским консулом и только недавно узнал об исчезновении сына.

Мануэль родился в городе Селарджус на острове Сардиния. После учебы он уехал во Францию, а затем решил вступить в Международный легион и присоединиться к борьбе в Украине.

Его смерть стала очередной потерей среди итальянских добровольцев, воюющих на стороне Украины. По разным данным, уже погибли по меньшей мере семь граждан Италии, которые принимали участие в войне.

Напомним, в боях против российских оккупантов погиб гражданин Италии, доброволец Антонио Омар Дриди, который присоединился к Национальному легиону в Украине. Сейчас тело героя остается на территории, временно контролируемой армией РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб заместитель командира 102 отдельной бригады сил ТрО капитан 75 батальона Владимир Фиголь с Прикарпатья. Последний бой он принял на Запорожье еще в конце февраля, однако потеря была подтверждена только в конце мая.

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