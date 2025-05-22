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Тело осталось на оккупированной территории: в боях за Украину погиб доброволец из Италии Мануэль Мамели. Фото

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
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Тело осталось на оккупированной территории: в боях за Украину погиб доброволец из Италии Мануэль Мамели. Фото

Итальянский доброволец Мануэль Мамели погиб в боях на востоке Украины. Однако его тело до сих пор не обнаружено из-за того, что гибель произошла на территории, которую контролируют российские войска.

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Об этом сообщают итальянские СМИ. 25-летний Мамели был членом Международного легиона и воевал на Донбассе.

По имеющейся информации, он погиб 18 мая в результате удара российского беспилотника вблизи Покровска. Из-за того, что район боевых действий находится под контролем оккупантов, найти и эвакуировать тело Мамели пока невозможно, поэтому официально он считается пропавшим без вести.

Семья добровольца, которая не поддерживала его решение присоединиться к украинским войскам, до сих пор не получила подтверждения смерти. Отец Мануэля находится в контакте с итальянским консулом и только недавно узнал об исчезновении сына.

Мануэль родился в городе Селарджус на острове Сардиния. После учебы он уехал во Францию, а затем решил вступить в Международный легион и присоединиться к борьбе в Украине.

Тело осталось на оккупированной территории: в боях за Украину погиб доброволец из Италии Мануэль Мамели. Фото

Его смерть стала очередной потерей среди итальянских добровольцев, воюющих на стороне Украины. По разным данным, уже погибли по меньшей мере семь граждан Италии, которые принимали участие в войне.

Напомним, в боях против российских оккупантов погиб гражданин Италии, доброволец Антонио Омар Дриди, который присоединился к Национальному легиону в Украине. Сейчас тело героя остается на территории, временно контролируемой армией РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб заместитель командира 102 отдельной бригады сил ТрО капитан 75 батальона Владимир Фиголь с Прикарпатья. Последний бой он принял на Запорожье еще в конце февраля, однако потеря была подтверждена только в конце мая.

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