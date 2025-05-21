'На него всегда можно было положиться': в боях за Украину погиб капитан батальона 102-й отдельной бригады. Фото

Защищая Украину, погиб заместитель командира 102 отдельной бригады сил ТрО, капитан 75 батальона Владимир Фиголь с Прикарпатья. Последний бой он принял на Запорожье еще в конце февраля, однако потеря была подтверждена только сейчас.

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Жизнь Героя оборвала вражеская авиабомба, ему навсегда останется 32 года. Трагическую весть сообщили председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук и председатель Галицкой городской территориальной громады Олег Кантор.

Родился Владимир Васильевич Фиголь в селе Крылос на Ивано-Франковщине 16 октября 1992 года. На момент начала полномасштабного вторжения работал в должности главного специалиста-юрисконсульта департамента социальной политики Ивано-Франковской областной государственной администрации. Далее же – взял в руки оружие, чтобы защитить родную землю от российских захватчиков.

Жизнь воина оборвалась на Запорожье.

"Преданный присяге на верность украинскому народу Владимир выполнял боевые задачи возле Гуляйполя. Связь с военным была потеряна 26 февраля 2025 года. С тех пор считался пропавшим без вести. 20 мая 2025 года семья Героя получила известие о том, что заместитель командира воинской части А7127 капитан 75 батальона 102 отдельной бригады сил ТрО Фиголь Владимир Васильевич, мужественно выполняя свой воинский долг, погиб от сброса управляемой авиационной бомбы", – рассказал Кантор.

Он и Онищук выразили соболезнования родителям, родным, друзьям и побратимам павшего в бою защитника. А брат Владимира, Олег Фиголь, написал трогательное сообщение-воспоминание о нем в Facebook.

"С глубокой болью в сердце мы прощаемся с нашим родным Владимиром – братом, воином, крестным отцом, светлым человеком, который навсегда останется в нашей памяти. Эта страшная весть разбила наши сердца. Владимир погиб, защищая Украину, стоя до последнего за свободу, за родную землю, за наше будущее. Он был мужественным, искренним и справедливым – тем, кем можно было гордиться и на кого всегда можно было положиться. Для нас он был не просто братом – он был частью нашей души. А для Димы – любящим крестным папой, добрым примером, защитой и советчиком. Мы не сможем восполнить эту потерю, но сделаем все, чтобы память о нем жила – в каждом дне, в каждой молитве, в глазах нашего сына. Володя, твоя отвага – вечна. Твоя доброта – незабываема. Твоя любовь к родным и к Украине – безгранична. Покойся с миром, дорогой. Мы всегда будем любить тебя. Вечная тебе память и слава", – говорится в сообщении.

О дате и времени встречи Героя, возвращающегося домой на щите, а также прощания с ним в громаде пообещали сообщить позже.

Напомним, ранее стало известно, что в Черкассах попрощались с воином, который погиб на Харьковщине. Дмитрий Израйкин остался верен воинской присяге до последнего вздоха. Он погиб в Харьковской области, получив ранения, несовместимые с жизнью, во время выполнения боевого задания, защищая украинскую землю от российской агрессии.

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