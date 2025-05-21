Товарищи оплакивают смерть побратима: на войне погиб доброволец из Италии Омар Дриди

В боях против российских оккупантов погиб гражданин Италии, доброволец Антонио Омар Дриди, который присоединился к Национальному легиону в Украине. Сейчас тело героя остается на территории, временно контролируемой армией РФ.

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Боевые побратимы защитника подтвердили гибель и сообщили семье Дриди. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica

По словам журналистов, из-за того, что тело находится на территории, контролируемой врагом, вернуть его пока невозможно. Однако официального подтверждения пока нет, поэтому официально боец до сих пор считается пропавшим без вести.

"Его сослуживцы уже оплакивают его смерть, но ждут, когда его семья решит, стоит ли рассказывать им подробности его боя, который закончился трагедией", – отметило издание.

Ассоциация международных волонтеров Украины "Мемориал" на своей Facebook-странице подтвердила гибель добровольца из Италии.

"Наш любимый итальянский брат Антонио Омар Дриди, который проходил службу в Украине добровольцем, погиб на поле боя. Почет, слава и благодарность нашему брату", – говорится в сообщении.

Издание La Repubblica написало, что погибший Дриди, который считался пропавшим без вести с марта, стал шестым итальянцем, погибшим на войне против российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб заместитель командира 102 отдельной бригады сил ТрО, капитан 75 батальона Владимир Фиголь с Прикарпатья. Последний бой он принял на Запорожье еще в конце февраля, однако потеря была подтверждена только в конце мая.

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