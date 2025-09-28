Тела так и не нашли: на Полтавщине установили первый кенотаф в честь военного. Фото

В Кременчуге (Полтавская область) установили первый кенотаф, символическую могилу, в которой нет покойника, в честь погибшего военного Игоря Сиоры. Жизнь бойца оборвалась 12 марта 2022 года во время обороны Мариуполя.

Об этом сообщает "Кременчугский Телеграф". К сожалению, тело Героя так и не удалось найти.

Что известно о бойце

28-летний Игорь Сиора родом из села Новая Знаменка Кременчугского района Полтавской области. Он проходил службу в Военно-морских силах ВСУ и имел звание старшего матроса. С началом полномасштабного вторжения стал на защиту Мариуполя, где и отдал свою жизнь. У него остались родители, старший брат, жена и трое маленьких дочерей.

По словам одного из побратимов погибшего военного, Игорь отличался смелостью. В начале войны он не сбежал, а взял в руки оружие и защищал город от оккупантов.

"Он был очень веселым и таким останется в памяти. Командир Игоря, который вернулся недавно из плена, сказал, что он был достойным, хорошим военным", – отметила сестра Игоря.

Герой планировал остаться в Мариуполе

Мама погибшего бойца Лариса рассказала, что Игорь подписал контракт на военную службу еще в 2016 году и служил в Одессе. Уже в 2018 году он переехал в Мариуполь. По словам близких, мужчина мечтал стать офицером, остаться на службе и жить именно в Мариуполе – возвращаться в Кременчуг он не собирался.

"Когда он сказал, что домой не вернется, и тогда, когда мы узнали, что он погиб, мы объездили морги в Киеве, в Днепре, сдавали ДНК – и нигде ничего не нашли. Мы думаем, что случилось так, как сын сказал, что он не вернется в Кременчуг. Только дух его на небе где-то там, не знаю. Но мы так тело нигде и не нашли. Побратимы нам рассказали, как это все случилось. Даня (его побратим. – Ред.) вообще был в последнюю минуту до гибели Игоря с ним", – сказала женщина.

После 24 февраля 2022 года у Игоря была возможность уехать из Мариуполя. Командир позволил ему это сделать, ведь дома ждала беременная жена и дети. Но, несмотря на уговоры матери, он решил остаться.

"Каждый раз, пока была связь, первые дни, у меня записывал голосовые телефон, все разговоры, до последнего дня, пока он был на связи, я до сих пор прослушиваю, как он мне звонил, рассказывал, что они ели, что у него было. Рассказывал, что они делают, что вылез на 9-й этаж, пока не стреляют, чтобы мне позвонить и сказать, что у него все хорошо", – говорит мама погибшего воина.

Кроме службы, Игорь увлекался творчеством. Мужчина писал песни и исполнял рэп.

