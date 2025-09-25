'Уходят лучшие': на фронте погиб защитник с Прикарпатья. Фото

На войне против российских оккупантов погиб 40-летний защитник, военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Максимко. Свой последний бой он принял в районе села Андреевка-Клевцово (ранее – Искра) Волновахского района Донецкой области.

Максимко проживал в селе Белозорина на Ивано-Франковщине. Трагическую новость о его смерти подтвердил председатель Пасечнянской громады Андрей Гунда в Facebook.

Известно, что воин родился 12 декабря 1984 года. "Печальное известие, в которое до последнего не хотелось верить. До последней минуты надеялись, что военнослужащий получил только ранения... Однако сегодня (24 сентября. – Ред.) официально пришла весть, что враг беспощадно унес жизнь еще одного нашего Героя", – написал Гунда.

Он отметил, что воин навсегда останется примером самоотверженности в борьбе за нашу свободу и независимость.

"Ежедневно прилагаются усилия, чтобы завоевать Победу, но какую высокую цену приходится платить... Уходят лучшие! Большое горе для всех. Соболезнования маме Андрея, родным, близким и всем, кто знал Героя", – передал слова поддержки Гунда.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб старший лейтенант Национальной полиции Украины Евгений Крамаренко. 33-летний Герой был родом с Черкасщины.

– 17 сентября жизнь за Украину отдал 30-летний офицер Вооруженных сил Украины Александр Вираг.

