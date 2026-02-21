Тефлоновая, чугунная или керамическая: какая сковородка самая безопасная

Выбор сковороды – это не только вопрос внешнего вида или цены. Это вопрос экологичности, безопасности, а также вкуса. Хорошая сковорода может служить десятилетиями. Плохая начинает отслаиваться уже через несколько месяцев.

Видео дня

Не существует единой идеальной посуды для всех. Самым практичным решением является их комбинация. Нержавеющая сталь для приготовления еды и соусов, чугун для выпекания, качественная антипригарная сковорода для завтрака, пишет OBOZ.UA.

Чугунные сковородки: долговечны, но требуют ухода

Чугунная посуда тяжелая и почти небьющаяся. Прекрасно удерживает тепло и идеально подходит для запекания мяса, овощей или хлеба. После нагревания она долго сохраняет тепло.

Однако, он требует ухода. Классический чугун требует надлежащего ухода и периодического смазывания, чтобы защитить его от ржавчины. Эмалированный вариант проще в использовании, поскольку не требует специального ухода. Это посуда, которая может служить поколениями, если ее правильно использовать.

Керамика: красивая, но нежная

Керамическая посуда визуально привлекательна и часто рекламируется как естественный отбор. Она подходит для средних температур и деликатного приготовления пищи. Поверхность гладкая, а мытье обычно легкое.

Проблема возникает при длительном использовании при высоких температурах. Со временем он может потерять свои антипригарные свойства или могут появиться крошечные трещины. Также важно, чтобы это была высококачественная керамика без сомнительных покрытий.

Алюминий: легкий, но нуждается в защите

Алюминий легкий и хорошо проводит тепло. Его часто используют как сердцевину в многослойных контейнерах. Проблема возникает, когда алюминий без покрытия, поскольку он может реагировать с кислыми продуктами.

Тефлоновые и антипригарные покрытия: практичные, но осторожные

Сковороды с антипригарным покрытием чрезвычайно популярны благодаря легкой очистке и минимальному использованию жира. Они прекрасно подходят для яиц, блинов и деликатных блюд.

Однако, срок их службы ограничен. Когда покрытие начинает отслаиваться или повреждаться, такие контейнеры больше не рекомендуются для использования. Они также не подходят для очень высоких температур.

Главное – не перегревать их и не использовать металлическую утварь, которая может повредить поверхность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем отчистить старый нагар на сковородках.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.