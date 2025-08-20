"Свет непокоренных": МВД представило ко Дню Независимости фотовыставку о мужестве украинцев
Фотовыставка "Свет непокоренных" открывается во Всемирный день фотографии и посвящена 34-й годовщине Независимости Украины. В каждой фотографии – истории мужества и несокрушимого духа украинцев, которые ежедневно сохраняют Независимость нашего государства. Экспозиция объединяет 34 фотографии.
Проект реализован Министерством внутренних дел Украины при содействии Национальной сети реабилитационных центров для раненых военных RECOVERY и АО "Укрзалізниця".
Выставка размещена на центральных железнодорожных вокзалах Днепра, Одессы, Харькова, Львова и Николаева до 8 сентября, чтобы миллионы пассажиров смогли увидеть и почувствовать сквозь объективы авторов глубину пережитого и силу национального единства.
Также экспозицию с фотографиями можно посмотреть онлайн на сайте МВД.
Цель проекта – не только почтить Героев настоящего, но и зафиксировать для истории моменты, которые стали символами нашей борьбы. В экспозиции – фотографии, отражающие подвиг органов системы МВД (Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Национальной полиции, Главного сервисного центра, Государственной миграционной службы), а также других Сил безопасности и обороны Украины. Это общая история борьбы и несокрушимости.
Главная идея проекта – вдохновить фотографов во всем мире делиться собственными работами, своим миром с миром.
"Фотовыставка "Свет непокоренных" – это голос правды, звучащий через объективы. Мы открываем эту экспозицию, приуроченную к 34-й годовщине Независимости Украины, чтобы почтить Героев, сохранить память и одновременно вдохновить на новые свершения. Каждая фотография – это история мужества, служения и несокрушимости, которые творят современную украинскую историю. Этот проект – не только визуальная хроника нашей борьбы, но и призыв: смотреть, помнить, действовать", – отметила директор Департамента коммуникации МВД Украины Марьяна Рева.
В экспозиции представлены:
- Мгновения возвращения и радости – как в работах Петра Задорожного ("Счастливы быть дома") о военных, освобожденных из плена.
- Истории восстановления воинов в реабилитационных центрах RECOVERY – в фотографиях Константина Либерова и Александра Пилюгина.
- Картины стойкости и профессиональной преданности – от спасателей, работающих под обстрелами, до пограничников, которые держат морские рубежи.
- Истории личного мужества – как в фотографии "Несокрушимый Роман Бойко" о воине, который после тяжелого ранения продолжает жить и вдохновлять.
- Символы национальной памяти – например, на фотографии Юрия Лисничука "Человек живет до тех пор, пока его помнят" с полем подсолнухов как данью павшим.
- Сцены повседневной службы – от учений и боевых задач до эвакуации детей и помощи гражданским в прифронтовых городах.
Авторы фото подчеркивают, что "Свет непокоренных " – это не просто фотовыставка, а своеобразный визуальный дневник Украины во времена испытаний, который поддерживает культурную память и вдохновляет на веру в мирное будущее.
"Каждая поездка на фронт – это глаза и лица Героев, которые невозможно забыть. Их подвиги и самоотверженность вдохновляют. Наша глобальная цель – чтобы о войне в Украине никто не забыл, людей ценили и помнили", – отметил один из авторов фотографий, фотограф Департамента коммуникации МВД Юрий Лисничук.
Справочно:
RECOVERY – национальная сеть реабилитационных центров для раненых военных. Проект основали Виктор и Елена Пинчук для помощи Силам безопасности и обороны Украины. На сегодня в Украине работают 18 реабилитационных центров RECOVERY, которые предоставляют бесплатные услуги для военных. Они функционируют в Виннице, Днепропетровской области (три заведения), Киеве (два заведения) и Киевской области, Луцке, Львове, Одессе (два заведения), Полтаве, Ривне, Тернополе, Хмельницком, Черкассах, Черновцах и Чернигове. В целом реабилитационную помощь в центрах национальной сети RECOVERY уже получили 30 000 пациентов.