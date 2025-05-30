Сухо и солнечно, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на последний день весны

Погода в Украине в субботу, 31 мая, будет преимущественно солнечной и сухой, столбики термометров будут показывать от +20 до +25 градусов. В то же время в некоторых регионах еще будет идти дождь.

Видео дня

Так, кратковременные дожди, местами с грозами, возможны на западе и юго-востоке Украины. Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

"Переменная облачность. В восточных областях, днем и на западе и юго-востоке страны кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", – рассказали синоптики.

Также отмечается, что ночью температура воздуха по Украине будет колебаться от +9 до +14 градусов, на юго-востоке страны до +17, а в западных областях от +6 до +11.

Днем в Украине столбики термометров будут показывать от +20 до +25 градусов. В Карпатах синоптики прогнозируют ночью от +1 до +6 градусов, днем от +14 до +19.

По территории Киевской области и города Киева ожидается переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью от +9 до +14 градусов, днем от +20 до +25; в Киеве ночью от +12 до +14, днем от +22 до +24 градусов.

Кроме того, синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине: с 31 мая по 2 июня в Херсонской, Харьковской и Сумской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, первые дни июня принесут украинцам не тепло и солнце, а капризы природы. Синоптики прогнозируют переменную погоду почти по всей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!