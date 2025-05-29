Погода в начале июня огорчит украинцев: синоптики рассказали, к чему готовиться

Первые дни июня принесут украинцам не тепло и солнце, а капризы природы. Синоптики прогнозируют переменную погоду почти по всей стране.

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Местами будет идти дождь, кое-где - греметь, а кое-где таки появится долгожданное солнце. OBOZ.UA рассказывает, каким будет начало лета в разных городах Украины.

В Киеве в воскресенье, 1 июня, возможны осадки, температура прогнозируется на уровне до +23°C днем и +14°C ночью. В понедельник, 2 июня, обещают облачную погоду, но без дождя, с дневным максимумом до +25°C и ночной температурой +14°C.

Во вторник, 3 июня, вернется облачная погода с кратковременными дождями - +23°C днем, +16°C ночью. В среду, 4 июня, снова возможны осадки, температура будет держаться в пределах +24°C днем и +14°C ночью.

Во Львове 1 июня прогнозируют облачную погоду с возможными дождями, +21°C днем и +13°C ночью. 2 июня сохранится переменная облачность с вероятными осадками, температура поднимется до +22°C, а ночью будет +14°C.

Во вторник, 3 июня, в городе будет светить солнце, без осадков - +22°C днем и +15°C ночью. А вот в среду, 4 июня, снова ожидаются осадки при +25°C днем и +15°C ночью.

В Николаеве первые дни лета будут теплые и в основном сухие. В воскресенье, 1 июня, обещают переменную облачность без дождей - +26°C днем и +17°C ночью. В понедельник, 2 июня, будет солнечно, температура поднимется до +27°C, а ночью сохранится тепло - +19°C.

Во вторник, 3 июня, возможны ливни, однако температура останется высокой - +29°C днем, +19°C ночью. В среду, 4 июня, снова без осадков и до +27°C днем, +18°C ночью.

В Полтаве погода тоже будет меняться. В воскресенье, 1 июня, возможны осадки, +23°C днем и +12°C ночью. В понедельник, 2 июня, будет частично солнечно, +23°C днем и +13°C ночью.

Во вторник, 3 июня, возможны ливни, температура поднимется до +26°C днем, а ночью будет +14°C. В среду, 4 июня, ожидается солнечная погода, +21°C днем, +17°C ночью.

В Ужгороде июнь стартует с переменной облачности без дождя: 1 июня синоптики обещают +23°C днем и +13°C ночью. 2 июня придут ливни и грозы при температуре +24°C днем и +15°C ночью.

Во вторник, 3 июня, также возможны грозы, +22°C днем, +17°C ночью. А уже 4 июня станет сухо и теплее - +27°C днем и +16°C ночью.

В Чернигове в воскресенье, 1 июня, будет солнечно, +22°C днем, +13°C ночью. В понедельник, 2 июня, - облачно с прояснениями, +22°C днем и +11°C ночью.

Во вторник, 3 июня, возможны кратковременные ливни, температура упадет до +20°C днем и +14°C ночью. В среду, 4 июня, ожидается солнечная погода - +22°C днем и +12°C ночью.

Напомним, в последние дни весны и в начале лета погода в Украине будет достаточно влажной, с кратковременными дождями, но в то же время теплой в большинстве регионов. Ночью столбик термометра уверенно будет пересекать отметку +10 градусов, а днем +20 градусов. В отдельных районах дневные температуры могут быть на самом деле летними, до +28 градусов.

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