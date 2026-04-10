Суд во Львове отказал в мировом соглашении по жилью для военных – СМИ

Судья Западного апелляционного хозяйственного суда Оксана Скрипчук отказалась утвердить мировое соглашение между ОК "ЖСК "Наш Львов" и Львовским городским советом, которое предусматривало строительство жилья для военных и семей погибших. Об этом сообщает издание Leopolis News со ссылкой на ОО "Украинский союз участников боевых действий "БУК".

В частности, речь идет о проекте застройки по ул. Под Голоском во Львове, где большинство квартир планировали передать украинским защитникам – часть безвозмездно, часть – по себестоимости.

Как пишет Leopolis News, ранее суд первой инстанции признал недействительным договор аренды земли между кооперативом и горсоветом. Во время апелляции стороны достигли компромисса и заключили мировое соглашение. Оно предусматривало, в частности, передачу части квартир военным и семьям погибших, сохранение аренды земельного участка на 10 лет, завершение строительства к 2030 году, а также финансовый вклад в развитие инфраструктуры района.

8 апреля 2026 г. суд отказался утвердить это соглашение и оставил действующим предыдущее решение. Таким образом, строительство жилья для военных фактически оказалось под угрозой.

"Однако, несмотря на достигнутый компромисс между сторонами, судья отказалась его утверждать. Она оставила без изменений решение суда первой инстанции, согласно которому договор аренды земли признавался недействительным, таким образом фактически лишив военнослужащих жилья", – пишет Leopolis News.

Украинские защитники, члены кооператива, отмечают, что такие действия судьи вызывают удивление, ведь совсем недавно в почти идентичном деле Оксана Скрипчук вынесла противоположное решение.

В то же время, как пишет Leopolis News, согласно открытым данным, Оксана Скрипчук задекларировала значительные доходы и активы, происхождение которых вызывает вопросы у представителей кооператива.

Военные призывают уполномоченные органы, в частности Национальное агентство по предотвращению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро Украины, проверить происхождение этих активов и, в случае выявления нарушений, инициировать признание их необоснованными и взыскание средств в доход государства.