Суд раскрыл гражданство Коломойского после громких слухов: подробности

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский является гражданином Украины. При этом неизвестно, есть ли у него гражданство других стран.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева об избрании меры пресечения Коломойскому. Она опубликована в Едином государственном реестре судебных решений

Так, избирая меру пресечения Коломойскому, суд отметил, что он родился в г. Днепропетровск и является гражданином Украины, который подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

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При этом суд ни разу не поднял вопрос и не выяснял, является ли Коломойский гражданином другой страны, в частности, имеет ли он гражданство Кипра и Израиля.

Ранее журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко обратил внимание на то, что в тексте подозрения бизнесмена называют " гражданином Израиля и Кипра, лишенным украинского гражданства ", тогда как на заседании судья говорил о нем как о "гражданине Украины".

После этого в Шевченковском районном суде Киева подтвердили, что бизнесмен Игорь Коломойский предоставил паспорт гражданина Украины для удостоверения личности. Это произошло во время заседания 2 сентября, когда олигарху избрали меру пресечения – два месяца под стражей с возможностью внесения в виде залога более 509 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября Коломойскому сообщили о подозрении в деле ПриватБанка. По данным следствия, в 2013-2020 годах олигарх легализовал более 0,5 млрд грн путем их вывода за границу, использовав инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.

Позже Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию Коломойского, оставив его под стражей до 31 октября . Олигарх вместе с адвокатами имеет право внести залог в размере 510 млн. грн., после чего сможет отправиться под домашний арест.

В Печерский районный суд Киева определил меру пресечения Шуфричу, которому было объявлено подозрение в государственной измене. Он был решен взять под стражу до 13 ноября включительно.

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