Страшно вспоминать: какие негигиенические привычки были в СССР

Жизнь в Советском Союзе была непростой — постоянный дефицит товаров, ограниченный доступ к бытовым благам и жесткий контроль над всеми сферами жизни формировали непривычную реальность. Гигиена в то время воспринималась иначе, ведь людям часто приходилось выкручиваться из ситуаций, когда привычных вещей просто не существовало или они были недоступны.

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Поэтому многие советские привычки, которые тогда казались обыденными, сегодня вызывают недоумение или даже отвращение. Некоторые из них были не только антисанитарными, но и реально опасными для здоровья. Впрочем, тогдашние условия не оставляли особого выбора. Поэтому OBOZ.UA предлагает вспомнить типичные примеры тогдашней бытовой "гигиены".

Зубная паста — роскошь

В СССР не все могли позволить себе зубную пасту — она была дефицитной и часто заменялась зубным порошком. Этот порошок состоял из абразивных веществ, которые повреждали эмаль, но альтернатив не было. Часто уход за ротовой полостью ограничивался лишь полосканием рта соленой или содовой водой. Это воспринималось как полноценная замена чистке зубов. Последствия такой "гигиены" не заставили себя ждать — проблемы с деснами, зубами и неприятный запах были привычным явлением.

Газеты вместо туалетной бумаги

Туалетная бумага в Советском Союзе появилась лишь в конце 60-х годов и сразу же стала дефицитом. К тому времени люди использовали старые газеты, журналы или даже книжные страницы. Газетную бумагу резали на куски и складывали возле туалета — это считалось вполне нормально. Однако типографская краска и грубая текстура вызывали раздражение кожи и были просто опасными с точки зрения гигиены.

Хозяйственное мыло вместо шампуня

О гелях для душа и ароматизированных средствах гигиены в советском быту можно было разве что мечтать. Шампуни начали появляться лишь в 1980-х, и то не повсеместно. В быту повседневно использовали обычное хозяйственное мыло — для тела, волос и даже стирки. Однако это средство содержало едкие вещества, которые высушивали кожу, повреждали волосы и могли вызвать дерматиты.

Одеколон на все случаи жизни

Одеколон в СССР имел многофункциональное применение. Женщины использовали его для снятия макияжа, несмотря на высокое содержание спирта, который сушил кожу и раздражал слизистые оболочки. Мужчины же прибегали к полосканиям рта одеколоном для освежения дыхания, что могло иметь опасные последствия для слизистой оболочки рта. Кроме того, его часто применяли как антисептик после бритья.

Общие вещи в ванной

Жизнь в общежитиях и коммуналках с отсутствием горячей воды привела к появлению привычки пользоваться общественными банями. Там не было персональных средств гигиены: тазики, скамейки, ковшики и даже мочалки были общими. В семьях тоже нередко пользовались одним полотенцем на всех и одной губкой для купания. Такие привычки способствовали распространению грибковых заболеваний и других инфекций.

В некоторых семьях полотенца и мыло было одним на всех, а мытье раз в неделю было нормой. Для многих подобные практики оставались нормой вплоть до конца 80-х. Однако сегодня они вызывают по меньшей мере удивление, а в худшем случае — страх за здоровье.

Именно поэтому следует помнить, что доступ к гигиеническим средствам — не только удобство, но и основа здоровой жизни.

OBOZ.UA напоминает, что в СССР существовал ряд отвратительных привычек, о которых современное общество предпочитает забыть.

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