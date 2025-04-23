Гигиена под вопросом: привычки времен СССР, которые сейчас вызывают отвращение

В советское время бытовая гигиена формировалась в условиях дефицита, единообразия товаров и чрезмерного увлечения "народными методами". Многие такие практики сегодня выглядят странно, а иногда и опасно.

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То, что считалось нормой несколько десятилетий назад, вызывает критику специалистов. Нехватка доступа к качественным средствам гигиены породила ряд привычек, которые вредили здоровью, хотя тогда их считали вполне приемлемыми. OBOZ.UA предлагает погрузиться в специфику советского быта и узнать, какие привычки тех времен выглядят сомнительно или даже опасно.

С точки зрения современных знаний о здоровье и доступности средств, некоторые из этих привычек выглядят не менее необычными, а иногда и опасными. Даже сегодня представители старшего поколения иногда соблюдают определенные правила, которые были распространены в прошлом. Ряд таких привычек на самом деле мог наносить вред здоровью.

Средства для очищения и гигиена

Среди привычек, которые сегодня вызывают удивление, использование хозяйственного мыла не по назначению – для умывания лица и мытья тела. Из-за ограниченного выбора гигиенических средств в магазинах это мыло часто применялось для личной гигиены, несмотря на мифы о его "полезности". Врачи предостерегают: в составе такого мыла находятся жирные кислоты, щелочи, едкий натрий и другие компоненты, которые могут сильно пересушивать кожу и провоцировать развитие дерматитов.

Еще одной распространенной практикой, возникшей из-за дефицита товаров, было использование газет и старых книг вместо туалетной бумаги. Хотя это и создавало ироничный образ "начитанных" граждан, специалисты отмечают серьезный вред для здоровья от такой привычки. Типографская краска содержала опасные вещества, в частности соединения свинца, которые могли отрицательно влиять на организм. Нехватка туалетной бумаги в свободном доступе, а также общие санузлы в коммунальных квартирах и общежитиях часто приводили к очереди к туалетам, поскольку чтение в процессе затягивало время.

Импровизированная косметика и уход за волосами

В условиях ограниченного ассортимента косметических средств советские женщины прибегали к разнообразным импровизациям. Для очищения кожи лица после появления первой косметики, кроме хозяйственного мыла, использовали мужской одеколон. Медики предупреждают, что высокое содержание спирта в одеколонах сильно пересушивало кожу лица и было опасно для глаз. Как скраб для тела популярность имели натуральные средства, такие как кукурузная мука или кофейная гуща, которые до сих пор некоторые женщины используют.

Эксперименты с укладкой волос были особенно экстремальными: вместо лаков использовали сахарный сироп или пенное, а для завивки – раскаленная проволока, сильно вредившая волосам, делая его ломкими. Весьма опасным был и способ сушки волос – над газовой плитой или даже в духовке, используя газету в качестве "козырек" для направления теплого воздуха.

Банные традиции и женская гигиена

Посещение публичных бань было принципиальной частью русской культуры и гигиены. В отличие от распространенной на Западе практики ежедневного душа, многие советские граждане мылись именно раз в неделю, посещая баню или сауну. Это было не просто место для мытья, но и социальное пространство, разделенное по мужским и женским дням. Особой традицией было использование веников для "парения", что вызвало удивление и даже шок у иностранцев, которые воспринимали это как "издевательство" над собой, тогда как для советских людей это было частью ритуала.

Вопрос личной женской гигиены в СССР, как и во многих странах, был окружен молчанием, а доступность специализированных средств была крайне ограниченной. В то время, когда женщины на Западе уже пользовались одноразовыми прокладками и тампонами, советские женщины долгое время вынуждены были использовать многоразовые лоскуты ткани, которые стирали после каждого использования. Средства личной гигиены для женщин стали массово доступными в продаже только после распада Советского Союза, и для современных женщин они являются неотъемлемой частью повседневной жизни, тогда как прошлые практики кажутся немыслимыми.

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