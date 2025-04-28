Страх и репрессии: оккупанты превращают Крым в зону сплошной слежки

Временно оккупированный полуостров Крым превратился в зону "сплошной слежки". Россияне запускают там "систему интеллектуального видеонаблюдения", которую передадут под контроль силовиков. Это принесет только ужас и репрессии.

Видео дня

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что оккупанты делают это под предлогом "безопасности", усиливая тотальный контроль над жителями полуострова.

"Система будет собирать видео, анализировать его и передавать спецслужбам врага. Крым все больше становится концентрационным лагерем под открытым небом", – говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления подчеркивают, что оккупанты не приносят порядок.

"Они приносят только страх и репрессии. Сообщайте о враге через наш анонимный чат-бот. Присоединяйтесь к Движению сопротивления. Вместе мы выгоним оккупантов из украинской земли!" – отмечают в ЦНС.

Ранее сообщалось, что Россия запустила первый полноценный контейнерный поезд в Крым через временно оккупированные территории Украины. Подготовка к его запуску продолжалась с февраля и это не разовая операция – захватчики организовали регулярные контейнерные перевозки, разворачивая постоянные маршруты из глубины РФ.

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