Россия запустила в Крым из-за оккупированных территорий контейнерный поезд: подробности

Россия запустила первый полноценный контейнерный поезд в Крым через временно оккупированные территории Украины. Подготовка к его запуску продолжалась с февраля и это не разовая операция – захватчики организовали регулярные контейнерные перевозки, разворачивая постоянные маршруты из глубины РФ.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram. Он отметил, что этот факт также был подтвержден в Институте по изучению войны (ISW).

"К сожалению, есть первый официально подтвержденный и верифицированный россиянами (а после них уже ISW) факт полноценного запуска железнодорожного сообщения в Крым через временно оккупированные территории", - констатировал Андрющенко.

По его данным, первый контейнерный поезд прибыл в Севастополь, пройдя расстояние 3000 км менее чем за 5 дней. Он проехал через Донецк, Волноваху, Розовку и Мелитополь – полностью оккупированным сухопутным коридором, соединяя захваченные территории с Крымом.

"Конечная точка – порт Севастополя, где грузы перегружают на морские суда. Подготовка к запуску продолжалась с февраля. То есть, с того момента, как россияне закончили ремонт участка Волноваха – Розовка… Теперь уже речь идет о развертывании постоянных маршрутов из глубины России (Куйбышевская, Северная, Горьковская, Зализняницы, Закупки) территорий в азовские и крымские порты", – отметил Петр Андрющенко.

Оккупанты заявляют о налаживании регулярных контейнерных перевозок и подключении к общероссийским информационным системам и документообороту. А это уже попытка системной интеграции Крыма и временно оккупированных территорий в логистику России, отмечает Андрющенко.

Кроме того, россияне подключили оккупированные территории к автоматизированной системе продажи электронных билетов на поезда дальнего сообщения по всей РФ.

"Кассы уже действуют в 12 пунктах Донбасского филиала ("ДНР"), 3 - Луганского филиала ("ЛНР") и в одной точке Мелитополь-Херсонского филиала. Пассажиры могут приобрести билеты не только по РФ, но и в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан".

Петр Андрющенко считает, что полноценное задействование оккупированных территорий в военно-логистическую инфраструктуру РФ – очень серьезный сигнал для украинской безопасности и экономики. К тому же включение оккупированных регионов в единую инфраструктуру РФ "прекрасно демонстрирует" настоящие планы России в стремлении к миру.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, российские захватчики прилагают усилия для улучшения своей логистики на оккупированной части Донбасса. Для этого они строят три новых моста, один из которых – железнодорожный.

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