Сторонник Муссолини и фашист: как итальянец Джорджио Перласка спас больше евреев, чем Шиндлер

Итальянец Джорджио Перласка, который в молодости поддерживал фашизм, во время Второй мировой войны спас от смерти тысячи евреев. По разным оценкам, благодаря его действиям удалось спасти по меньшей мере 5218 человек.

Джорджио Перласка родился в 1910 году в итальянском городе Комо. В молодые годы он поддерживал идеи фашизма, был сторонником Бенито Муссолини и участвовал в военных кампаниях, в частности во вторжении Италии в Эфиопию. Также воевал на стороне генерала Франсиско Франко в Испании.

После службы он получил удостоверение от Франко, которое гарантировало ему поддержку Испании. Впоследствии этот документ сыграл важную роль в событиях, произошедших во время войны.

В 1938 году, когда в Италии приняли направленные против евреев законы, отношение Перласки к режиму начало меняться. Он не принял преследования людей по этническому признаку.

В 1944 году Перласка оказался в Будапеште, где венгерские фашисты из партии "Перекрещенные стрелы" преследовали еврейское население. К тому времени сотни тысяч людей уже депортировали в Освенцим, а десятки тысяч оставались в гетто.

Перласка находился в здании испанского посольства, где испанский дипломат Анхель Санс Брис выдавал евреям специальные сертификаты безопасности. После того как дипломата отозвали в Мадрид, Перласка решил продолжить эту деятельность.

Он подделал документ, в котором заявил, что является новым генеральным консулом Испании в Венгрии. Используя этот статус, он начал выдавать людям документы и организовывать так называемые "испанские дома", где скрывались евреи.

В течение 45 дней, с 1 декабря 1944 года до 16 января 1945 года, он занимался спасением людей. Перласка заявлял, что спасенные евреи являются потомками сефардов, изгнанных из Испании, и таким образом пытался обеспечить им защиту.

Однажды на вокзале он требовал освободить детей, который готовили к депортации. Впоследствии очевидцы рассказали, что рядом с ним тогда был шведский дипломат Рауль Валленберг. Последний позже сказал, что Перласка общался с одним из руководителей нацистской депортационной машины Адольфом Эйхманом.

Кроме того, Перласка пытался предотвратить уничтожение гетто в Будапеште, где находились около 60 тысяч человек. Он пригрозил венгерскому министру внутренних дел, что Испания арестует венгерских граждан на своей территории, если гетто будет ликвидировано. На самом деле в Будапеште было лишь несколько тысяч испанцев, однако эта угроза подействовала, и гетто осталось невредимым.

По оценкам, непосредственно Перласка спас 5218 человек, а его поступки могли помочь спасти еще десятки тысяч. Для сравнения, немецкий предприниматель Оскар Шиндлер, известный благодаря "Списку Шиндлера", спас около 1200 человек.

После войны Перласка вернулся в Италию и жил в городе Падуя, где занимался торговлей мясом. В 1945 году он подготовил отчет о своих действиях и направил его в различные учреждения, однако ответа не получил.

Его история оставалась малоизвестной в течение десятилетий. Только в 1987 году несколько женщин в Будапеште, которые помнили "испанского консула", начали разыскивать человека, который спас их.

Так в Падуе нашли 77-летнего Джорджио Перласку. После этого он получил ряд наград и признание. Свои действия спаситель объяснял просто: не мог мириться с тем, что людей называют скотом и убивают детей, поэтому сделал то, что считал правильным.

Перласка умер 15 августа 1992 года от сердечного приступа.

