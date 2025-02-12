Мартин Бубер: философ из семьи галицких евреев, 17 раз номинировавшийся на Нобелевскую премию мира, но так ее и не получивший

Мартин Бубер – один из самых влиятельных философов ХХ века, выдающийся религиозный и политический деятель, талантливый писатель и гуманист. Он – автор концепции философской антропологии, главное положение которой говорит о человеке как целостной и полноценной личности, только если она находится в постоянных отношениях – в диалоге – с другими людьми и богом.

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О влиянии идей Бубера на свое мировоззрение писали и говорили обладатель Нобелевской премии Герман Гессе, философ Николай Бердяев, Папа Римский Иоанн Павел II, а среди его друзей были Махатма Ганди и Альберт Эйнштейн. В наше время его работы не утратили своей актуальности, напротив, они удивительно соответствуют нынешним жизненным моментам.

Детство и юность во Львове

Мартин – Мордехай – Бубер родился 8 февраля 1878 года в Вене в еврейской семье. Спустя три года родители мальчика развелись, и отец, которому удалось оставить сына себе, отправил его к своим родителям – Соломону и Адели Бубер – в Лемберг, ныне – Львов. Мальчик получил хорошее образование, которым сначала занимался его дед – банкир и один из самых уважаемых людей хасидской громады города. Он учил с внуком иврит, Библию и Талмуд, уделял большое внимание классической мировой литературе – греческой, французской, английской и немецкой. Не отставала от деда и бабушка, которая часто читала Мартину Каббалу. Следующей ступенькой в образовании стала для мальчика гимназия Франца Иосифа и синагога, которую Мартин посещал шесть дней в неделю, изучая Тору и Пятикнижие. Хорошо знал Бубер и языки: дома у его деда разговаривали на немецком, на львовских улицах – на польском и украинском, в синагоге – на идиш и древнееврейском. Когда Мартину исполнилось 14 лет, он вернулся к отцу в Вену, чтобы продолжить образование, поступив в вуз.

Студенческое увлечение сионизмом

Первым университетом, в который поступил Бубер, стал Венский – в нем он изучал философию и историю искусств, вторым – Берлинский, а за ним следовали вузы Лейпцига и Цюриха. В те годы под влиянием бунтарского студенческого духа Мартин увлекся сионизмом – политическим движением, подразумевающим возрождение и объединение еврейского народа на его исторической родине. Несмотря на то, что Бубер был депутатом 5-го сионистского конгресса и редактором рупора движения – еженедельной газеты Die Welt, у него наметились разногласия с его лидером Теодором Герцлем. Бубер считал, что в новом еврейском государстве евреи и арабы должны жить вместе – как добрые соседи, Герцль был категорически против. Увлекся Мартин и хасидизмом – мистической разновидностью иудаизма, которым он заинтересовался еще во время жизни во Львове благодаря Каббале, интерес к которой привила ему бабушка Адель.

"Я и Ты"

В 1923 году вышел в свет главный философский труд Бубера – "Я и Ты", в котором он писал о взаимодействии человека с другим людьми, неодушевленными предметами и богом. На взгляд философа, человек в течение жизни каждую минуту находится во взаимодействии с миром в одном из этих режимов, каждый из которых одинаково значим для него. Человек использует коммуникацию – в одном случае диалог, в другом – монолог. Разумеется, сам предмет обсуждения и выводы, которые сделал Бубер в своем труде, слишком объемны и пространны, чтобы пересказывать его здесь, но несколько цитат из "Я и Ты" вспомнить не помешает, тем более, что они остаются актуальными и в наше время:

"У каждого путешествия есть свое предназначение, о котором сам путешественник и не подозревает";

"Пророк назначен противостоять царю, и даже больше: истории";

"Одиночество – это место очищения";

"Настоящая схватка идет не между Востоком и Западом, не между капитализмом и коммунизмом, а между образованием и пропагандой".

Перевод Библии

Не менее известный и важный труд Бубера – перевод на немецкий Библии, который он осуществил вместе с Францем Розенцвейгом. Несмотря на то, что уже существовал ее канонический перевод христианского богослова XV века Мартина Лютера, Буберу и Розенцвейгу, в отличие от его варианта, удалось создать тест, который было легко воспринимать не как научный труд, а как живую, понятную речь. Во время работы Розенцвейг тяжело заболел – он не мог говорить, поэтому использовал специальную систему знаков, которые помогали соавторам понимать друг друга, а когда его полностью парализовало – общался с Мартином при помощи… глаз. После смерти Розенцвейга Бубер надолго оставил работу над Библией, но спустя несколько десятков лет вернулся к ней – в 1961 году перевод наконец-то был опубликован.

"Еврейский книжник"

Бубер довольно легко пережил Первую мировую войну – можно сказать, что его самого и его семью она практически не затронула, поэтому и к событиям, предшествующим Второй мировой, он поначалу отнесся довольно спокойно. Бубер продолжал работать, общаясь не столько с людьми, сколько с книгами, недаром немецкий офицер, развешивавший опознавательные таблички на домах евреев, написал на его двери: "Еврейский книжник". Несмотря на то, что первое время нацисты относились к Буберу даже с некоторым почтением, ему запретили читать лекции, а за его домом установили наблюдение. Когда в 1938 году Мартин с семьей уезжал в Швейцарию читать лекции там, он был уверен, что вскоре вернется домой, но этого не произошло. Знакомые, знавшие о планировавшихся еврейских погромах, вовремя предупредили его об опасности – так Буберу и его родным удалось избежать печально известной Хрустальной ночи – кровавых событий с 9 на 10 января, во время которых десятки представителей еврейского народа были убиты, сотни ранены, а тысячи – заключены в концлагеря.

У истоков создания государства Израиль

Буберы эмигрировали в Палестину, поселившись в Иерусалиме. В стране, сам воздух которой, по словам философа, делал его мудрее, Мартин, как и раньше, выступал за дружбу евреев с арабами. Вместе со своими сторонниками он создал организацию Ichud, работавшую над сближением двух этих народов. Но своей цели она не достигла. Также Бубер выступал за то, чтобы евреи могли свободно въезжать на территорию Палестины, получая землю под застройку, то есть стоял у истоков создания Израиля.

Гуманистические взгляды и 17 номинаций на Нобелевскую премию

После окончания Второй мировой войны Бубер, несмотря на злодеяния нацистов против евреев, не изменил своим гуманистическим принципам, которых придерживался всю жизнь. В 1953 году, принимая немецкую Премию мира, он произнес речь, в которой поднял голос в защиту тех немцев, кто, по его мнению, осудил прошлое своей страны и хочет двигаться к будущему, в котором не будет места нацизму.

Заповедь "не убий", считал философ, должна распространяться на всех людей, вне зависимости от того, какой точки зрения они придерживаются и по какую сторону "баррикад" находятся. Он осудил казнь нацистского преступника Адольфа Эйхмана, сказав, что решение о смертном приговоре Израиль не имел права принимать самостоятельно – "архитектора Холокоста", по его мнению, должен был судить международный суд, и приговорить его следовало к пожизненному заключению, чем вызвал резкую реакцию руководства страны.

За свои гуманистические, человеколюбивые взгляды Бубер в общей сложности 17 (!) раз выдвигался на Нобелевскую премию – 10 раз на премию мира и 7 раз на премию по литературе, но, увы, не получил ни одной. В 1963 году ему вручили Премию Эразма, которая присуждается за значительный вклад в европейскую культуру. За две недели до смерти, когда из-за серьезной травмы Бубер уже не вставал с постели, он получил еще одну награду – орден "За свободу Иерусалима".

Старость в тени оливковых деревьев

В последние годы Мартин Бубер жил с семьей своей внучки Барбары. Он очень тосковал по жене – немецкой писательнице Пауле Винклер, с которой познакомился еще во время учебы в Цюрихе и прожил вместе почти 60 лет. Ради любимого мужа она приняла иудаизм, родила Мартину двоих детей – сына Рафаэля и дочь Еву, но ушла из жизни раньше его – в 1958 году.

Последние годы жизни Бубера были спокойными и размеренными, он стал меньше читать и больше общаться с людьми – многие из них приезжали из самых отдаленных уголков Земли, чтоб задать ему интересующие их вопросы. Несмотря на просьбы внучки не переутомляться, он никому не отказывал в беседе. А еще он очень любил сидеть в тени оливковых деревьев около Стены Плача, куда они с Барбарой каждый день приходили после полудня. Мартина Бубера не стало в июле 1965 года, ему было 87 лет.