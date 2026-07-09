Стоит ли ожидать скорого возвращения жары в Украину: синоптик дал прогноз. Карта

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять циклон над странами Балтии, который принесет дожди, грозы и умеренное понижение температуры. В то же время быстрого возвращения новой волны сильной жары как минимум до середины следующей недели не ожидается.

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В большинстве регионов сохранится комфортная летняя температура, хотя местами возможны град и шквалы. Подробнее в интервью OBOZ.UA рассказал синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Какой будет погода в ближайшие дни

Из-за влияния атмосферных фронтов циклона, расположившегося над странами Балтии, в Украине в течение ближайших трех дней будет сохраняться нестабильная погода.

В четверг, 9 июля, на левобережье ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами значительные осадки. В отдельных районах также возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

В пятницу, 10 июля, и субботу, 11 июля, ночью в основном будет сухо, однако днем во многих областях прогнозируются кратковременные летние дожди и грозы. Несмотря на осадки, температура воздуха останется комфортной, без резких скачков и возвращения сильной жары.

"В целом в ночные часы мы ожидаем +10 – +19 градусов, днем – в пределах +17 – +24 градусов, на юге и юго-востоке страны до +27 градусов", – отметил Семилит.

Синоптик сообщил, что в выходные и в начале следующей недели погодные условия в Украине по-прежнему будут определяться областью пониженного атмосферного давления.

В воскресенье, 12 июля, в большинстве областей местами пройдут кратковременные дожди, а в понедельник, 13 июля, преимущественно сохранится сухая погода. В то же время в северных, центральных и северо-восточных регионах днем возможны локальные дожди с грозами.

Температурный фон существенно не изменится. В ночные часы столбики термометров будут показывать от +10 до +15 градусов, днём воздух будет прогреваться до +19 – +25 градусов, а в Закарпатье и в южных областях – местами до +27 градусов.

Чего ожидать после 14 июля

По предварительным прогнозам, в ближайшее время существенных изменений в синоптической ситуации не ожидается. Область пониженного атмосферного давления и в дальнейшем будет определять характер погоды, поэтому оснований для формирования антициклона и возвращения длительного периода жары пока нет.

"В дальнейшем мы ожидаем, что погоду в Украине будет по-прежнему определять область пониженного атмосферного давления, то есть мы не ожидаем антициклона или чего-то подобного", – объяснил синоптик.

Он добавил, что, согласно предварительному прогнозу, в период с 14 по 18 июля в Украине будет преобладать нестабильная погода. В дневные часы в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, местами с локальными грозами.

Температура воздуха в начале этого периода несколько повысится.

До 17 июля ночью прогнозируется +13 – +20 градусов, днём – +23 – +30 градусов. В то же время уже 17–18 июля синоптики ожидают незначительного снижения температурных показателей.

Как сообщал OBOZ.UA, над Атлантикой сейчас формируется еще одна "интенсивная волна жары". Соответственно, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что Европу ждут "еще более смертоносные недели" из-за аномальных температур. Первыми под влияние новой волны попадут Португалия и юг Испании.

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