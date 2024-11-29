Старушка осень сможет достойно уйти на пенсию: синоптик рассказала, какой будет погода на выходных
В Украине погода на выходных 30 ноября – 1 декабря будет обусловлена антициклоном Clemens, поэтому дождя или снега в субботу и воскресенье не прогнозируется. Только в ночь на 30 ноября еще останутся небольшие осадки на западе, севере, в Винницкой и Черкасской областях.
Об этом заявила в Facebook синоптик Наталья Диденко. "Антициклон по имени Clemens поможет старенькой осени достойно уйти на пенсию, чтобы мы не ворчали и не сетовали на "нетакую" погоду", – написала она.
Ночью, утром, а местами и днем вероятны туманы.
И в субботу, и в воскресенье ночью Диденко прогнозирует около нуля, на востоке – 0...3 мороза.
Температура днем по Украине примерно +1...+4. На юге и западе теплее, примерно +4...+8 градусов.
Добавим: Укргидрометцентр прогнозирует небольшой мокрый снег и дождь в западных областях, а также Житомирской, Винницкой и Киевской областях.
В Киеве выходные пройдут без осадков, но с туманами. В темное время суток около нуля, в светлое – около +1...+4 градусов.
"Начало зимы и новой недели в Украине существенных изменений в погоде не принесут – будет немного подмораживать ночью, небольшие "плюсы" днем и без существенных осадков", – рассказала эксперт.
Как сообщал OBOZ.UA, синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха считает, что среднемесячная температура в Украине в декабре 2024 года ожидается в пределах от 4 мороза до 2 тепла.
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