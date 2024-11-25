Влияние антициклона: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый месяц зимы

В декабре 2024 года среднемесячная температура в Украине ожидается в пределах от 4 мороза до 2 тепла, что близко к норме. Завершение последней недели ноября и начало декабря пройдут под влиянием поля высокого давления, то есть антициклона.

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"Поэтому он обеспечит в первые пять дней погоду без осадков в декабре", – рассказала OBOZ.UA синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Начало нового месяца она назвала "спокойным" в метеорологическом плане.

Если говорить о температуре воздуха, то, согласно прогнозам мировых центров и анализу специалистов УкрГМЦ, "ожидаем, что будет близко к норме, именно в температурных показателях по крайней мере".

"Месячное количество осадков также ожидается 34,78 миллиметра, в горных районах местами 81,5 – и это тоже в пределах нормы", – добавила эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, Наталья Птуха ранее прогнозировала, что зима 2024-2025 в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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