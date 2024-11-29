Будет снежить в нескольких областях: синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Выходные в Украине преимущественно пройдут без осадков. Лишь в западных областях, а также Житомирской, Винницкой и Киевской, ночью 30 ноября местами прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. В северных регионах ночью и утром ожидается туман, а на дорогах западных, северных и Винницкой областей возможна гололедица.

Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от +5° до -3°, днем от 0° до +4°, в западных и южных регионах – от +3° до +8°. На юге Одесской области и в Крыму ночью +1...+6°, днем +5...+9°.

В Киеве ночью 30 ноября местами ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ночью и утром возможен туман, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем +1…+3°.

В первый день зимы, 1 декабря, в Украине ожидается сухая погода без осадков.

На дорогах западных, северных и Винницкой областей местами возможна гололедица. Ветер будет слабым, переменным направлениям, со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью и днем будет колебаться от -2 до +3°, в Карпатах ночью возможно снижение до -6°. В западных регионах и на крайнем юге днем воздух прогреется до +3...+8°.

В Киеве 1 декабря без осадков, температура ночью около 0°, днем +1...+3°.

Ранее сообщалось, что приближающаяся зима может стать самой холодной для Европы с начала полномасштабной российско-украинской войны. Морозы могут усложнить ситуацию с и без того высокими ценами на газ и электроэнергию, особенно учитывая запланированное прекращение транзита газа через Украину с 1 января 2025 года.

Напомним, что синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода в Украине в первый месяц зимы. Так, в декабре 2024 года среднемесячная температура в Украине ожидается в пределах от 4 мороза до 2 тепла, что близко к норме.