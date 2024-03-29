'Спрос сохраняется': в МВД рассказали, сколько украинцев воспользовались услугами подразделения 'Документ' в Варшаве

В августе 2022 года в Варшаве (Польша) было открыто первое зарубежное стационарное подразделение украинского государственного предприятия "Документ". С тех пор более 205 тысяч человек получили услуги паспортного сервиса.

Речь идет об оформлении и выдаче паспортных документов, обмене водительских удостоверений и т.д. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он посетил современное помещение подразделения ГП в польской столице, отметив, что оно оснащено всем необходимым, там работает профессиональный коллектив, готовый быстро и своевременно предоставить услуги.

"Удалось пообщаться и с ожидающими своей очереди украинцами. Большинство стремится вернуться домой, но по разным обстоятельствам пока не решается", – подчеркнул глава МВД.

Ежедневно в варшавский центр обращаются по 400 человек. Спрос сохраняется, поскольку украинцам за границей требуется поддержка и диалог с родным государством.

Поэтому Украина расширяет сеть представительств ГП "Документ" – новое мобильное подразделение заработало также в Мюнхене (Германия).

"Обеспечиваем доступность услуг для наших граждан уже в семи странах Европы. Заботимся о комфорте и качестве", – заявил Клименко.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам разрешено проводить восстановление и/или обмен водительского удостоверения за рубежом. Услуга, предоставляемая в центрах обслуживания "Паспортный сервис", платная и для нее нужно подать ряд документов.

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