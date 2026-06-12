Спаржа станет сочнее и хрустяще: что с ней сделать перед приготовлением

Спаржа – это вкусный овощ, доступный всего два месяца в году, с апреля по июнь. Её готовят, отламывая деревянистые кончики и обрезая неровные стебли.

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Спаржу можно готовить разными способами, каждый из которых придает ей другую текстуру и вкус. Запекание спаржи в духовке – это метод, который почти гарантированно даст вам сочную середину и хрустящую внешнюю часть, что делает ее прекрасным дополнением к салатам или кашам, пишет OBOZ.UA.

Запекание спаржи – один из самых простых способов приготовления этого овоща. Просто сбрызните ее оливковым маслом и поставьте в духовку.

Смазывание стеблей маслом перед запеканием может придать им замечательную глубину вкуса. Это также помогает добиться золотистой, хрустящей корочки, предотвращая прилипание спаржи к противню.

Оливковое масло прекрасно дополняет натуральный, землистый вкус спаржи, придавая блюду насыщенность, которая действительно возносит его до небес.

Хотя оливковое масло может быть дорогим, его нужно лишь слегка сбрызнуть. Если использовать слишком много, овощи не станут хрустящими должным образом.

После обмазывания поместите спаржу в разогретую до 200 °C духовку всего на 12 минут.

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