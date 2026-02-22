Совсем не счастье: что на самом деле означает мурлыканье котов

Большинство владельцев домашних животных на самом деле делают большую ошибку, пытаясь толковать поведение кошек по-своему.

Видео дня

Так, Лиз Марден, аккредитованный специалист по поведению животных с более чем 15-летним опытом работы, утверждает, что есть одна вещь, которую мы все воспринимаем у этих пушистых животных неправильно, пишет Express.

Речь идет о мурлыканье, которое часто считается признаком счастья и удовольствия у котов. Но специалист настаивает, что это не всегда так.

"Коты на самом деле мурлыкают по нескольким причинам. Да, одна из них — это то, что они счастливы и довольны. Однако это должно быть контекстуально", – отметила она.

По ее словам, коты могут мурлыкать в ситуациях, когда они несчастны, в частности, когда испытывают стресс и даже когда травмированы, поскольку мурлыканье помогает их организму исцелиться.

"Частота мурлыканья на самом деле может помочь естественным системам восстановления организма, особенно таких вещей, как мышцы, сухожилия и связки. Поэтому коты, которые получили травмы, мурчат, чтобы помочь ускорить естественное заживление своего организма", – объяснила эксперт.

Бывает трудно сказать, чувствует ли ваша кошка боль, но незначительные изменения в ее поведении, такие как мяуканье или мурлыканье, а также изменение уровня активности, изменения осанки или чрезмерное облизывание и вылизывание могут быть признаком того, что что-то не так.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что кот пытается вас защитить.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.