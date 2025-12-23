Совершил последний авиапрорыв на 'Азовсталь': стало известно, кто погиб на борту украинского вертолета Ми-24. Фото

Уроженец Корюковки Черниговской области Александр Шемет находился на борту украинского вертолета Ми-24, который потерпел катастрофу во время выполнения боевого задания 17 декабря. Он был командиром экипажа и погиб вместе с другими военными. Авария произошла во время боевого вылета на перехват вражеских дронов.

О гибели Александра Шемета и обстоятельствах происшествия Общественному рассказал его брат Юрий Шемет. По его словам, экипаж выполнял боевую задачу в соответствии с полученным приказом и поддерживал связь с пунктом управления до момента исчезновения с радаров.

"Подтверждение гибели есть. На месте падения найдено четыре трупа. Все члены экипажа погибли. Это уже факт" – отметил брат.

Александр Шемет был Героем Украины и известен тем, что совершил последний авиапрорыв на "Азовсталь". Большую часть жизни он проживал во Львовской области, тогда как в Корюковке на Черниговщине остаются его родные. Новость о гибели экипажа стала болезненной для близких и побратимов, ведь речь шла об опытных военных, которые неоднократно выполняли сложные задачи.

Обстоятельства катастрофы

По словам Юрия Шемета, вечером 17 декабря экипаж получил приказ вылететь на перехват дронов-камикадзе. Вертолет поднялся в воздух, держал связь с пунктом управления, однако впоследствии исчез с радаров. Позже стало известно, что падение произошло на территории Черкасской области. Пресс-служба 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко официально сообщила о гибели экипажа 18 декабря.

По предварительным данным расследования, вертолет мог столкнуться с вражеским дроном. Юрий Шемет отметил, что этот беспилотник не отображался на радарах и, вероятно, летел очень низко.

Он также сообщил, что вертолет получил критические повреждения, а тела погибших сильно обгорели. Сейчас продолжается идентификация тел и расшифровка данных с бортового самописца. По предварительным выводам, неисправность техники или ошибка пилота не стали причиной трагедии.

Что известно об Александре Шемета

Военнослужащий Александр Шемет большую часть жизни проживал во Львовской области. Туда его направили на службу после окончания военного вуза. С 2015 года он участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины, а в начале полномасштабного вторжения России оборонял Киев.

Александр Шемет имел ряд государственных и военных наград. Среди них – "Казацкий крест" I и II степеней, орден Даниила Галицкого и орден Богдана Хмельницкого III степени. Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" он получил после выполнения последнего авиапрорыва на "Азовсталь" в Мариуполе. Боевое задание выполняли 5 апреля 2022 года.

О том полете рассказал брат погибшего Юрий Шемет. По его словам, экипаж выполнил вылет в оккупированный Мариуполь, доставлял боеприпасы и медикаменты, а обратно эвакуировал раненых. Во время возвращения вертолет попал под сильный обстрел, однако командир сумел сохранить машину, экипаж и безопасно завершить задание.

13 декабря Александру Шемету исполнилось 55 лет. Тогда братья общались в последний раз. У военного остались мать, жена, дочь и сын. По словам Юрия Шемета, сын пошел по стопам отца и также является военнослужащим.

