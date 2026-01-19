Сосулька пробила голову: во Львове 20-летний парень попал в реанимацию, за его жизнь борются медики. Видео

Во Львове 20-летний парень попал в реанимацию после падения сосульки с крыши дома. Трагедия произошла средь бела дня, когда юноша возвращался с учебы.

Видео дня

Медики уже вторые сутки борются за его жизнь, состояние остается тяжелым, но стабильным. Об этом говорится в сюжете телемарафона "Единые новости".

Что известно

В реанимационном отделении на искусственной вентиляции легких находится 20-летний львовянин, который получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате падения снега со льдом с крыши дома. Сосулька пробила парню голову, когда он возвращался с учебы.

Пострадавшего ургентно прооперировала команда нейрохирургов. Сейчас он находится в состоянии медикаментозного сна, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи отмечают, что состояние пациента остается тяжелым, однако стабильным.

По словам коммунальщиков, ситуацию осложнили погодные условия: сильный снегопад, минусовые температуры ночью и оттепель днем привели к массовому образованию сосулек на крышах и балконах. Такого снега во Львове, говорят специалисты, не было по меньшей мере пять лет.

Коммунальные службы ежедневно обследуют улицы, привлекают автовышки и промышленных альпинистов, а опасные участки ограждают лентами. В то же время в мэрии отмечают, что жители часто игнорируют эти предупреждения, подвергая себя опасности.

Только за последние двое суток зафиксировано около десятка обращений от водителей из-за повреждения автомобилей падающим снегом и льдом.

Юрист Дмитрий Швец советует в случае травмирования или повреждения имущества немедленно вызвать полицию, зафиксировать последствия на фото и видео, а в случае вреда здоровью – обратиться в медицинское учреждение. При правильной фиксации обстоятельств пострадавшие имеют шансы на материальную, а иногда и моральную компенсацию.

По прогнозам синоптиков, опасность падения сосулек во Львове будет сохраняться как минимум еще неделю.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января в Украине сохранится морозная погода, арктический воздух и мощный антициклон с северо-востока. Давление будет расти, а прояснения будут способствовать дополнительному охлаждению воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!