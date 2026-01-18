Морозы немного спадут: синоптики дали обнадеживающий прогноз погоды на понедельник

В понедельник, 19 января в Украине немного "потеплеет". Вместо мороза в минус 25 градусов, как было на выходных, синоптики прогнозируют всего -20°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Осадков не прогнозируется, возможна переменная облачность. Лишь в Крыму ожидается небольшой снег.

"В большинстве западных, северных и Винницкой областях ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", – сообщают синоптики.

Температура ночью 15-20°С, днем 8-13°С мороза. На юге и юго-востоке страны ночью 8-13°С мороза, днем 5-10°С мороза.

В Киеве и области синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 15-20°С, днем 8-13°С мороза. В Киеве ночью 15-17°, днем 10-12° мороза.

Напомним, что в субботу и воскресенье, 17 и 18 января соответственно, в Украине сохранялась морозная погода, которую обусловливало арктический воздух и выступление мощного антициклона с северо-востока. В некоторых регионах страны столбики термометров опускались до -25 градусов.

Стоит отметить, что, параллельно с регулярными российскими террористическими атаками на энергетическую инфраструктуру, Киев продолжает страдать от одних из самых сильных за последние годы морозов. Экстремально низкая температура в столице продержится еще около двух недель.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

