Солнечная активность идет на убыль: когда ждать следующую магнитную бурю и как к ней подготовиться

29 сентября на Земле была зафиксирована магнитная буря. Уже в субботу, 30 сентября, ситуация стабилизируется и солнечная активность пойдет на убыль.

Однако 1 и 2 октября явление повторится снова. OBOZREVATEL рассказывает о том, что делать метеочувствительным людям в период между магнитными бурями и как к ним подготовиться.

Так, 1 октября ожидается магнитная буря средней степени, а 2 – слабой.

Несмотря на уровень амплитуды, геомагнитные бури могут вызвать неприятные симптомы у людей. В частности, при колебаниях магнитного поля у метеозависимых людей замедляется капиллярное кровообращение и наступает кислородное голодание тканей. Для того чтобы их избежать, необходимо закалять организм.

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На здоровье хорошо отразятся регулярные занятия спортом, пребывание на свежем воздухе и потребление достаточного количества воды.

При этом следует максимально насколько это возможно отказаться от вредных привычек и исключить из рациона нездоровую пищу – копченые, острые и жареные блюда, фастфуды, алкоголь.

Следует не перебощить в этот период с кофе и сладостями. Специалисты советуют отдать предпочтение травяным чаям, свежим овощам и фруктам.

Утром не мешает принять контрастный душ. Очень важно иметь в этот период полноценный сон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение августа ожидалось три магнитных буря, причем одна из них будет мощной по силе. Это, в свою очередь, может вызвать определенные проблемы со здоровьем и настроением, особенно у метеочувствительных людей.