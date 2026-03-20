УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Сохраняет жажду жизни": в Ривне 91-летняя женщина впервые оформила загранпаспорт. Фото

Мария Дрофич
Новости. Общество
1 минута
555
'Сохраняет жажду жизни': в Ривне 91-летняя женщина впервые оформила загранпаспорт. Фото

В Ровном 91-летняя женщина впервые оформила загранпаспорт. Несмотря на почтенный возраст и трудности с передвижением, она решила навестить дочь, которая живет за пределами страны.

Видео дня

Об этом рассказали в соцсетях Миграционной службы Ривненской области. Соответствующее сообщение обнародовали в Facebook.

Александра Пантелеевна, 1935 года рождения, обратилась в Ровенский городской отдел Управления государственной миграционной службы, чтобы получить документ. Пенсионерка хотела получить загранпаспорт, чтобы поехать к дочери.

Женщина имеет 49 лет педагогического стажа. Она работала учителем физической культуры и спорта, выполняла обязанности классного руководителя и находила подход к ученикам, которых считали сложными.

"Несмотря на почтенный возраст и трудности с передвижением, Александра сохраняет ясный ум, активность и жажду жизни. Она интересуется событиями настоящего, с удовольствием читает свежую прессу – особенно местные газеты", – отметили в заметке.

"Сохраняет жажду жизни": в Ривне 91-летняя женщина впервые оформила загранпаспорт. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев обязали иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) для оформления паспорта для выезда за границу. Новое правила затронет абсолютное большинство граждан.

Также напомним, с начала года сделать паспорт и другие биометрические документы в Украине будет дороже для всех граждан, кроме тех, кто впервые оформляет ID-карту – остальным придется выложить не менее 618 грн. Это связано с ростом стоимости бланков для заявок, которые производит ГП "Полиграфический комбинат "Украина". В частности стоимость паспорта гражданина Украины для выезда за границу составляет 1147 или 1787 гривен (оформление за 7 или 20 рабочих дней соответственно).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe