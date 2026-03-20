'Сохраняет жажду жизни': в Ривне 91-летняя женщина впервые оформила загранпаспорт. Фото

В Ровном 91-летняя женщина впервые оформила загранпаспорт. Несмотря на почтенный возраст и трудности с передвижением, она решила навестить дочь, которая живет за пределами страны.

Видео дня

Об этом рассказали в соцсетях Миграционной службы Ривненской области. Соответствующее сообщение обнародовали в Facebook.

Александра Пантелеевна, 1935 года рождения, обратилась в Ровенский городской отдел Управления государственной миграционной службы, чтобы получить документ. Пенсионерка хотела получить загранпаспорт, чтобы поехать к дочери.

Женщина имеет 49 лет педагогического стажа. Она работала учителем физической культуры и спорта, выполняла обязанности классного руководителя и находила подход к ученикам, которых считали сложными.

"Несмотря на почтенный возраст и трудности с передвижением, Александра сохраняет ясный ум, активность и жажду жизни. Она интересуется событиями настоящего, с удовольствием читает свежую прессу – особенно местные газеты", – отметили в заметке.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев обязали иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) для оформления паспорта для выезда за границу. Новое правила затронет абсолютное большинство граждан.

Также напомним, с начала года сделать паспорт и другие биометрические документы в Украине будет дороже для всех граждан, кроме тех, кто впервые оформляет ID-карту – остальным придется выложить не менее 618 грн. Это связано с ростом стоимости бланков для заявок, которые производит ГП "Полиграфический комбинат "Украина". В частности стоимость паспорта гражданина Украины для выезда за границу составляет 1147 или 1787 гривен (оформление за 7 или 20 рабочих дней соответственно).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!