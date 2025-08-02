Собак душили и пинали ногами: в Киеве кинологический центр попал в громкий скандал. Видео

На днях столичный кинологический центр попал в громкий скандал. Общественность шокировало видео, которое попало в сеть. На нем душили и "пинали" ногами собак.

Видео дня

Речь идет о десятках фактов издевательства над животными кинологами центра DOGLAND. Видео доказательств неправомерного обра щения с собакой набрало широкую огласку.

Оно начинается с того, что инструктор Dogland берет маленького спаниеля за длинные уши и буквально раскручивает его в воздухе, затем отпускает и идет вперед. Тем временем песик почти ползет вслед за ней, прижимаясь к земле.

Когда инструктор делает любое движение в его сторону, собака падает и прижимается к земле. Женщина ударяет его ногой в бок, а когда пес пытается ползти к ней, хватает его за горло, поднимает в воздух, трясет и бросает на землю.

В комментариях пользователи соцсетей оставляют возмущенные сообщения. Мол, такого "кинолога" нужно не то что уволить или оштрафовать, а дать реальный срок. Кроме того, навсегда запретить работать с животными.

На видео также отреагировали в организации uanimals.official. Там отметили, что их юристы уже подают заявление в полицию по этой ситуации.

"Спасибо вам за огласку и неравнодушие! В заявлении мы также отметили необходимость проверки этого центра. Планируем в ближайшее время выйти с публикацией", – отметили зоозащитники.

Кроме того, в Национальную ассоциацию полиграфологов Украины обратился Дмитрий Карпачев – известный телеведущий, психолог и владелец собаки, проходивший воспитание в DOGLAND.

Он лично попросил председателя НАПУ Владимира Ведмидя провести полиграф-исследование двум бывшим инструкторам центра. И то, что обнаружил полиграфолог шокировало даже самого Карпачева.

"Правда, которую пытались скрыть, наконец всплыла на поверхность. И речь не только об одной собаке. Речь идет о десятках фактов издевательства над животными кинологами DOGLAND. Что именно рассказали экс-инструкторы на полиграфе? Какие ужасные подробности воспитания собак стали известны? Что сбрасывали в ТГ-чат под названием "Новый год"? И почему руководство DOGLAND лично проверяет телефоны инструкторов перед увольнением?" – говорится в подписи под видео.

Комментарий по инциденту администрации кинологического центра

"Мы сожалеем. Мы не прикрываем. Мы действуем. Потому что не боимся правды. И не отворачиваемся от ответственности. В Instagram появилось видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с собакой одной из инструкторов. Это видео поразило и возмутило всех, и не менее нас, руководство Dogland.", – так начинается их сообщение.

Отмечается также, что инструктор Ольга уволена немедленно. Открыто уголовное производство. Начато официальное расследование.

На фото в карусели наше заявление в полицию и момент подачи его на месте. Руководство центра на связи с владельцем пострадавшей собаки с первых минут после появления видео. Собака сейчас дома и в безопасности.

Мы считаем, что инструктор должен понести полную юридическую и моральную ответственность за свои действия. Мы осуждаем совершенное и глубоко сожалеем, что подобное стало возможным в стенах нашего центра. Это не отражает ценностей Dogland. Мы не о жестокости. Мы о заботе, воспитании, восстановлении и спасении.

Центр Dogland не раз спасал собак с тяжелой историей, с агрессией, страхом, глубокими травмами. Мы помогали волонтерам и новым семьям подарить таким собакам второй шанс. И мы продолжим это делать. Потому что это смысл нашей работы.

Мы понимаем ваш гнев. Но просим. Не равняйте одного человека - на всю команду. Команда Dogland - в тяжелом моральном состоянии. Мы получаем угрозы, и призываем остановить волну ненависти, которая направлена не по адресу.

"Мы не замалчиваем. Мы не покрываем. Мы действуем - открыто и решительно. Dogland публично берет ответственность и сделает все, чтобы подобное никогда не повторилось", – резюмировали свое заявление в кинологическом центре.

Недавно в Кременчуге Полтавской области также вспыхнул скандал, связанный с жестоким отношением к животным. Посетитель одного из городских кафе прямо в заведении избил свою собаку, а когда за четвероногого вступилась сотрудница кафе – бросался с кулаками и угрожал убить уже ее.

Напомним, ранее стало известно, что в Галиче полиция разыскивает "волонтерку", в доме которой нашли мертвых собак. Она взяла животных на передержку, а потом исчезла. Полиция начала расследование по факту жестокого обращения с животными.

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