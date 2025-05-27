Взяла животных на передержку и исчезла: в Галиче полиция разыскивает "волонтерку", в доме которой нашли мертвых собак

В городе Галич Ивано-Франковской области в частном доме, арендованном женщиной, которая называла себя "волонтером", обнаружили погибших собак. Полиция начала расследование по факту жестокого обращения с животными.

Видео дня

Полиция Ивано-Франковской области сообщила, что к ним обратилась местная жительница 25 мая. По ее словам, в доме, который она сдавала в аренду, погибли животные.

На место происшествия выехали правоохранители, которые проверили объект и нашли тела трех собак в черных полиэтиленовых пакетах. Они были изъяты для проведения экспертизы.

В доме также обнаружили еще одну собаку в тяжелом состоянии. Ее передали ветеринарам для оказания медицинской помощи.

Женщины, которая арендовала помещение, на месте не было. Известно, что она родилась в 1999 году и удерживала в доме как собственных животных, так и тех, которых брала на передержку. Сейчас правоохранители устанавливают ее местонахождение с целью привлечения к ответственности.

Следователи отделения полиции № 3 в городе Галич открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

"Полиция Ивано-Франковской области призывает граждан не оставаться равнодушными к случаям жестокого обращения с животными. Если вам известна какая-либо информация об обстоятельствах этого события – обращайтесь по телефону "102" или в ближайшее подразделение полиции", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, киевские зооспасатели пришли на помощь собаке и ее щенкам, которые оказались в подземной ловушке. Животное прокопало длинный тоннель и сделало в конце яму, родило там, но проход завалило землей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!