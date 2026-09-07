Снижение НДС на основные продукты питания и лекарства: Терехов представил меры по борьбе с бедностью

Снижение НДС на основные продукты питания и лекарства должно стать одной из мер по борьбе с бедностью в Украине. Соответствующие законодательные инициативы представил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов во время круглого стола в Киеве, сообщает РБК-Украина.

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По оценке Всемирного банка, 41,6% украинцев живут за чертой бедности. Терехов подчеркнул, что война продолжает разрушать благосостояние населения, поэтому государство должно действовать на опережение и создать условия для роста доходов.

"Война год за годом разрушает благосостояние людей, отнимает работу, доходы, сбережения, у кого-то – собственный дом, возможность жить, возможность работать и строить будущее… Нам нужно действовать на опережение. Государство сегодня должно построить систему так, чтобы происходил рост доходов населения, чтобы мы не теряли людей", – заявил глава АПМГ.

Ассоциация предлагает снизить ставку НДС на основные продукты питания до 5%. Речь идет о мясе, рыбе, молочных продуктах, овощах, фруктах, муке, крупах, растительном масле, макаронных и хлебобулочных изделиях.

Также предложено снизить НДС на лекарственные средства и медицинские изделия с 7% до 5% и расширить перечень товаров, на которые распространяется льготная ставка. Для оборудования автономного и резервного электроснабжения домохозяйств предлагается временно установить НДС на уровне 7%.

По словам Терехова, компенсировать возможное сокращение бюджетных поступлений можно благодаря аудиту неэффективных государственных программ, сокращению чрезмерных административных расходов, борьбе с теневой экономикой, коррупцией и хищением средств.

"Есть очень много способов, как сегодня можно не потерять бюджет. Это, прежде всего, четкий контроль, аудит тех неэффективных программ, которые сегодня существуют и финансируются. Кроме того, нужно работать над тем, чтобы у нас не было коррупции, не было хищения средств. И это главное. Тогда и наши международные партнеры будут нас поддерживать", – сказал он.

Терехов также подчеркнул необходимость контроля и ограничения торговой наценки, чтобы снижение НДС ощутили в первую очередь граждане, которые больше всего нуждаются в поддержке.

АПМГ уже подготовила часть законопроектов, предусматривающих снижение НДС. Документы планируется зарегистрировать в Верховной Раде.